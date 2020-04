Come sarà Un Posto al Sole dopo il virus? La risposta degli attori

Venerdì 3 aprile abbiano salutato anche Un Posto al Sole, che a causa del coronavirus ha dovuto fermare le riprese settimane fa. La soap opera napoletana continuerà a farci compagnia con le repliche che andranno in onda, ma inevitabilmente quando il cast potrà tornare a girare qualcosa cambierà.

Carlotta Mantovan, la sua vita dopo la morte di Frizzi –> LEGGI QUI

Un Posto al Sole non sarà più lo stesso dopo il coronavirus

Tutti parlano già di quando la soap napoletana farà capolinea sui nostri schermi, ma soprattutto come cambierà. A tal proposito, registriamo un interesse apparso di recente sul Corriere della Sera in cui alcuni attori della fiction hanno detto la loro sull’argomento. A tal proposito, Patrizio Rispo che nella soap interpreta Raffaele Giordano, ha spiegato che lo stop a cui stiamo andando incontro era dovuto in quanto si rischiava di interpretare non più una fiction amata ma una realtà parallela distopia. E quando la trasmissione sarà di nuovo in video, ci si dovrà reinventare non sarà più come prima. Anche Maurizio Aiello ha sottolineato che UPAS dovrà rivedere molte cose al suo ritorno.

Le trame che erano in corso dovranno ovviamente continuare nel momento in cui la soap sarà nuovamente su Rai 3, ma ciò farà sì che la contemporaneità a cui siamo abituati da sempre non si potrà mantenere. Sull’argomento che è stato in questi giorni oggetto di riflessione di molti fan sui social, si è espresso il capo sceneggiatore Paolo Terracciano in un’intervista concessa al sito web de Il Manifesto.

Anna Tatangelo, lo scatto dove è in dolce attesa commuove il web –> LEGGI QUI

Si sta dunque pensando di riagganciarsi a quella contemporaneità di cui sopra, in modo da garantire intanto la chiusura delle storie in corso, per poi riavere alla prima occasione utile l’aderenza alle date del calendario.