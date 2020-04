Una bambina di soli 2 anni è morta annegata nel pomeriggio di ieri dopo essere caduta nel canale Brentella a Ciano del Montello (Treviso). Un uomo si è tuffato in acqua per salvarla, ma i tentativi di soccorso sono stati inutili.

Tragedia nel primo pomeriggio di ieri a Ciano del Montello, frazione del comune di Crocetta, in provincia di Treviso, dove una bambina di soli 2 anni ha perso la vita. La piccola di origini macedoni, per cause ancora in fase di accertamento è caduta nelle acque del canale Brentella ed è morta annegata. A lanciare l’allarme è stato un residente della zona che assistito alla scena, mentre un altro uomo si è tuffato nel canale e l’ha riportata a riva affidandola ai sanitari del Suem 118, giunti nel frattempo sul posto. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale medico, purtroppo per la piccola non c’è stato nulla da fare e ne è stato constatato il decesso. Sulla tragedia è stato aperto un fascicolo d’indagine.

Una bambina di soli due anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri, domenica 5 aprile. La tragedia si è consumata a Ciano del Montello, frazione del comune di Crocetta (Treviso). Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione di Treviso Today, la piccola di origini macedoni stava giocando con la sorella di 3 anni nel giardino di casa, quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, è caduta nel canale Brentella ed è stata trascinata dalla corrente per circa 300 metri annegando. Ad assistere alla scena un residente della zona che ha immediatamente contattato i soccorsi, mentre un altro uomo si è tuffato in acqua per salvare la piccola riuscendo a portarla a riva e affidandola ai soccorsi del Suem 118 giunti sul posto.

Purtroppo, come riporta Treviso Today, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Sul posto oltre allo staff medico, sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri, i quali stanno adesso cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. I militari dell’Arma hanno interrogato i genitori ed i nonni della bambina che si trovavano in casa al momento della tragedia. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un fascicolo d’indagine.

L’accaduto, diffusasi la notizia, ha sconvolto la comunità della piccola frazione che ha scritto numerosi messaggi di cordoglio alla famiglia, tra questi anche quello del sindaco di Crocetta, Marianella Tormena.