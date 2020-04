Coronavirus, parla il medico americano Vladimir Zelenko: ecco la mia cura per il Covid-19, curo il virus con l’idrossiclorochina

In questi giorni fa molto discutere lo studio che riguarda il trattamento contro il Coronavirus del dottore Vladimir Zelenko. L’esperto americano sta analizzando l’effetto dell’idrossiclorochina contro il Covid-19. Gli Stati Uniti, tra cui Cnn, Washington post e New York times hanno approfondito l’argomento. Anche il governo israeliano sta seguendo l’evoluzione della ricerca condotta dal medico. “Se il trattamento è applicato prima dell’aggravarsi del paziente e che sia necessario il ricovero in ospedale i risultati sono fenomenali – spiega Zelenko – Nessun morto, due pazienti che respirano con l’ausilio di un respiratore, quatto in ospedale con la polmonite e in cura con antibiotici, due dei quali sono tornati a casa”.

Coronavirus, il trattamento a base di Idrossiclorochina

Ma qual è il trattamento di cui tutti discutono? “Si usano tre sostanze molto comuni: l’idrossiclorochina, l’azitromicina che è l’antibiotico più famoso al mondo, e lo zinco” – afferma il medico – “Non può essere usato con tutti, i farmaci non sono caramelle, hanno effetti collaterali – continua – Il punto fondamentale è che il trattamento va somministrato alle persone giuste, in grado di rispondere alla cura, e al momento giusto”. Attraverso il farmaco si sta cercando di indebolire e rallentare la proliferazione del virus, il sistema immunitario avrà più possibilità di distruggerlo. L’idea di Zelenko deriva da un’intuizione di un ricercatore italiano dell’Iss, Andrea Savarino, che nel 2003, durante la Sars1, intuì la possibilità di un trattamento a base di clorochina.

Alcuni studi scientifici cinesi hanno confermato i risultati del lavoro di Savarino, a cui ultimamente si è aggiunto uno studio francese del dipartimento di infettivologia di Marsiglia.