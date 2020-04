Coronavirus, Centers for Disease Control and Prevention alle Nazioni Unite: ” Chiudete i wet market, l’inferno degli animali dove nascono virus e pandemie”

Wet market, l’inferno degli animali. Da quei posti possono nascere virus e pandemie. Il Centers for Disease Control and Prevention ha lanciato un appello alle Nazioni Unite al riguardo. Si chiede di chiuderli perché pericolosi per gli animali e gli uomini. “Gli scienziati stimano che più di 6 su 10 malattie infettive conosciute dagli esseri umani sono state diffuse dal contatto con gli animali – spiega il Centers – e 3 su 4 delle nuove o emergenti malattie infettive provengono dagli animali”. Ciò lo dimostra anche l’attuale pandemia di coronavirus che sta contagiando e uccidendo persone in quasi tutte le parti del mondo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Covid-19 Lombardia, Gallera: “Per altre 2-3 settimane dobbiamo rimanere in casa”

Wet market, da qui potrebbe nascere il Coronavirus

I wet market potrebbero essere i luoghi in cui ha avuto origine il Coronavirus, ci sono delle alte probabilità. In quei luoghi, gli investigatori di Animal Equality hanno realizzato filmati inediti. In particolare hanno osservato i wet market di Cina, Vietnam e India e le immagini sono difficili da guardare: cani, gatti, capre, galline, cervi, procioni, coccodrilli e rane vengono tenuti in condizioni allucinanti, ammassati uno sull’altro nella totale sporcizia. Wet market sta a significare mercato umido, il nome deriva in parte dal sangue, dalle viscere, dalle squame e dall’acqua che bagnano i pavimenti delle bancarelle. Questi mercati sono una minaccia per la salute pubblica ed è proprio qui che in passato sono nate diverse epidemie, inclusa la SARS. Per questo i ricercatori ritengono che anche il COVID-19 abbia probabilmente avuto origine in un wet market di Wuhan, in Cina, mercato noto per il commercio di animali selvatici.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Dall’ospedale di Ginevra: “Non esagerate con il paracetamolo”

“Voglio che i wet market siano chiusi per sempre” spiega Dr. Ian Lipkin, Esperto di Malattie Infettive.