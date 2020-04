Scompare una personalità molto apprezzata all’interno della comunità dove viveva e lavorava. L’ennesima vittima da Covid 19 Italia.

C’è una vittima da Covid 19 Italia anche in Toscana. E si tratta di una personalità illustre, essendo uno stimato professionista di Pistoia. Lui era infatti l’avvocato Ermanno Buiani, ricoverato da alcuni giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale ‘San Jacopo’ della città toscana.

Buiani era ricoverato da diverse settimane per Coronavirus ed il prossimo 24 aprile avrebbe compiuto 81 anni. Lascia la moglie Paola, sposata da quasi 55 anni, ed i loro tre figli, Lisa, Umberto e Laura. Proprio la famiglia riferisce che le sue ultime parole sono state di conforto da parte di Ermanno Buiani ai suoi parenti. Doveva essere contenti, perché lui era contento alla fine di potere conoscere Dio. Difatti Buaini è descritto come una persona fortemente credente.

Covid 19 Italia, un funerale per Buiani appena la situazione lo permetterà

Purtroppo l’emergenza Covid 19 Italia ha stroncato migliaia di famiglie in poco più di un mese e mezzo dalla sua comparsa. Ed in molti sono morti pur stando bene in salute, proprio come Ermanno. La famiglia parla anche di saltuari miglioramenti del quadro clinico del proprio congiunto. Ma poi è accaduto l’inevitabile. E la crisi sanitaria in corso non ha permesso a tutti i suoi cari di poterlo assistere da vicino.

Sempre la famiglia ha comunicato la volontà di volere omaggiare la memoria di Ermanno Buiani con una commemorazione pubblica “non appena sarà possibile”.