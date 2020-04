Il giornalista racconta la sua personale storia contro il Covid-19 dal quale non è ancora guarito e si chiede denunciando: “Bastano davvero 15 giorni per uscire?”

Le Iene e le loro denunce non si fermano nemmeno al tempo del Covid-19, anche quando sono loro in primis a combattere contro il virus. Il programma di Mediaset era stato uno tra i primi ad essere bloccati per via di una positività in redazione ma dagli inizi di marzo niente più era stato comunicato.

A quasi un mese dall’accaduto ieri è arrivato il comunicato dalla redazione e poi il video del diretto interessato. È il caso di Alessandro Politi, la Iena, colpita da coronavirus che denuncia di essere positivo al Covid-19 ancora dopo 30 giorni. I sintomi sono quasi scomparsi ma il test afferma la sua positività. E allora Politi si chiede: “Quanti potrebbero essere positivi e non saperlo senza il test?” ma soprattutto incalza: “Bastano davvero 15 giorni d’isolamento per poter uscire di casa?”.

La iena colpita da Covid-19 nel suo video pubblicato su Facebook ha raccontato di aver avuto la febbre e la tosse per pochi giorni, e poi di essersi sentito bene. Nonostante questo, trascorso un mese dall’esito della sua positività il tampone “è ancora pienamente positivo”, dice.

Covid-19, il racconto di Alessandro Politi

Alessandro Politi ha raccontato tutta la sua esperienza con il Covid-19 in un video. È comparso prima il mal di testa, molto forte, poi la febbre alta e un po’ di tosse. La iena ha provato in tutti i modi a richiedere la possibilità di fare il tampone spiegando il suo lavoro e l’alta percentuale di poter essere positivo.

“Spiego che sono un giornalista e sono stato in diretto contatto con tante persone e colleghi” ha raccontato Politi. Dopo una prima titubanza dall’ospedale dicono sì al tampone e il risultato è chiaro: positivo al Covid-19.

“La cosa sorprendente – ha continuato Politi – è che la sera stessa con una tachipirina la febbre è passata” arrivando al terzo giorno senza nessun più nessun sintomo. Senza l’esito del tampone sarebbe potuta passare come una semplice influenza ha specificato il giornalista.

Dopo 17 giorni dal primo test ancora positività per la iena. E dopo ulteriori 10 giorni ancora positivo. “Ormai è quasi un mese che sono senza sintomi, ma l’esito è sempre lo stesso: pienamente positivo” ha denunciato Politi. Il motivo? Secondo i medici il giornalista avrebbe potuto contratte “una carica virale più aggressiva” ma è necessario molto più tempo per farla andare via nonostante il corpo reagisce bene.

E proprio su questo Politi si chiede: “Perché le istituzioni permettono a persone che hanno avuto i miei stessi sintomi di uscire di casa dopo 15 giorni”. E ancora: “Quante persone potrebbero essere a lavorare con il rischio di diffondere il virus?”.