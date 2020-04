Il felino, insieme ad altri esemplari in osservazione, potrebbe essere stato infettato da un diendentedel giardino zoologico risultato positivo al Covid-19

Una tigra maltese è risultata positiva al Covid-19. L’animale è ospitato nello zoo del Bronx, a New York. Lo ha reso noto la Wildlife Conservation Society in un comunicato e lo ha riferito l’emittente Abc. L’esemplare di quattro anni è una femmina di nome Nadia e presenta tosse secca, tra i sintomi del virus. Non ha perso però l’appetito dicono i media americani.

Per precauzioni è stata sottoposta ai test del caso e il risultato dell’esame effettuato dall’USDA’s National Veterinary Services Laboratory in Iowa ha dato l’esito positivo al coronavirus.

È così che spunta il primo caso di animale risultato positivo al Covid-19 negli Stati Uniti. Restano sotto osservazione anche altre tre tigri e tre leoni in quanto presentano gli stessi sintomi di Nadia. Tra i felini che potrebbero essere stati contagiati Azul, la sorella di Nadia. Secondo l’informativa della struttura però tutti i felini dovrebbero recuperare ben presto le loro condizioni.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, il premier Johnson ricoverato in ospedale

Covid-19, possibilità di contagio da uomo ad animale?

Il sospetto sulla positività di Nadia al Covid-19 corre verso un’unica direzione. Secondo voci abbastanza certe gli animali potrebbero essere stati infettati da un dipendente del giardino zoologico.

Questa probabilità è stata prospettata dal Washington Post in base ad informazioni che arriverebbero direttamente del Dipartimento dell’Agricoltura. La struttura zoologica rimane, infatti, chiusa da settimane ormai, dal 16 marzo.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, Politi (Iene): “Io ancora positivo dopo 30 giorni”

È così che ci si chiede: il Covid-19 ha possibilità di trasmissione anche dagli uomini agli animali?

La storia di New York non è la sola che arriva dal mondo su questa possibilità. Anche ad Hong Kong un gatto domestico è risultato positivo al coronavirus. L’animale vive insieme alla sua padrona infetta e in quarantena. Nonostante nessun sintomo il gatto è stato testato. In questo caso è arrivata la conferma del portavoce del ministero dell’Agricoltura e della Pesca.

Altro caso di positività su animali che potrebbero essere stati contagiati dagli uomini è arrivato dal Belgio. Anche in questo caso un gatto domestico che vive con una donna contagiata.

Sono dunque tre al mondo, per ora i casi di animali contagiati, tutti di razza felina. Che questa razza sia più incline a contrarre il Covid-19? La domanda resta spontanea ma per ora non ci sono evidenza scientifiche.