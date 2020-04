Elisabetta Canalis fa furore su Instagram, il dettaglio è da urlo – FOTO

Elisabetta Canalis posta un super scatto sul suo profilo social, foto molto sensuale con un dettaglio da fare girare la testa

Lontana dall’Italia, ma con il cuore sempre rivolto al nostro paese. Elisabetta Canalis vive con la sua famiglia, in California, i giorni di isolamento domestico per l’emergenza coronavirus. L’ex velina sarda sta prendendo a cuore il problema, dimostrandolo con ripetute campagne social a favore di ospedali e membri del personale sanitario, soprattutto per la sua Sardegna. Non solo: per venire incontro ai propri followers, sta condividendo molti momenti della sua giornata, compresi gli ormai rituali allenamenti, postati in dirette e video in podcast per Instagram.

Elisabetta Canalis, la trasparenza è più maliziosa che mai

La bellezza sarda, tuttavia, non si ferma a questo e mantiene un occhio di riguardo per i suoi fan più affezionati. A 41 anni, mantiene una avvenenza e una sensualità molto giovanili, anzi sembra diventare sempre più splendente con il passare degli anni. Lo dimostrano i ripetuti scatti che sul suo profilo Instagram ce la restituiscono in grandissima forma. Merito degli allenamenti in palestra di cui sopra ma anche di madre natura. In uno degli ultimi scatti, vediamo una Elisabetta davvero provocante.

Lo scatto in bianco e nero, di per sé, conferisce già da solo una certa atmosfera particolare allo scatto. In più la camicetta sapientemente aperta fornisce un effetto vedo-non vedo notevole. Per non parlare del dettaglio che risalta, con le sue curve perfettamente intuibili al di sotto della camicetta stessa. Passano gli anni, ma la Canalis è sempre uno spettacolo.