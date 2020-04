Elisabetta Gregoraci, anche in quarantena è esplosiva – FOTO

Elisabetta Gregoraci non perde il suo sorriso e la sua sensualità, anche in questi giorni difficili per tutti: esplosiva nello scatto su Instagram

Tra le bellezze più amate e apprezzate su Instagram, non si può non annoverare Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese ha compiuto poco tempo fa 40 anni. Un traguardo importante, cui sembra però arrivata con serenità. E soprattutto in splendida forma. In questi lunghi giorni di isolamento domestico lei, come tutti, si sta dedicando alla vita casalinga, con l’affetto di suo figlio Nathan sempre vicino a lei. Ma non solo. Per lei è fondamentale tenersi in allenamento e spesso sulle sue Instagram stories la si vede continuare ad allenarsi.

Elisabetta Gregoraci, curve super: che scatto

La palestra è una delle sue passioni e al tempo stesso uno dei suoi segreti. Tanta forza di volontà, necessaria per conservare con il passare del tempo i doni di madre natura. Quei doni che fanno sì che i suoi followers continuino ad apprezzarla così tanto. Non è un mistero che si parli di una delle donne più belle d’Italia. E nonostante la quarantena, possiamo vederla su Instagram così:

Uno scatto in cui Elisabetta ci ripropone le sue forme semplicemente esplosive. Curve da infarto che non stancano mai. Unite ad una didascalia molto ispirata, a fare da incoraggiamento a tutti coloro che la seguono: “Torneremo ad abbracciarci senza paura. Fino ad allora, nulla ci vieta di pensarci fortissimo”.