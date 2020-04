Eva Henger, oggi bella come ieri: gli scatti sorprendenti – FOTO

Eva Henger sempre bellissima, l’ex diva del cinema per adulti nonostante il passare degli anni si mantiene splendente: gli scatti a confronto

Si è ritirata dalle scene dei film per adulti da quasi vent’anni, ma è rimasta nel cuore degli appassionati. Eva Henger è stata una delle donne più desiderate del pianeta negli anni ’90, al culmine della sua carriera, ma anche dopo è rimasta un personaggio molto presente a livello mediatico. La bella ungherese, ormai italiana d’adozione, è stata spesso in programmi televisivi, come ospite ma anche come conduttrice. Ha recitato in vari film e serie tv, si è messa anche alla prova come cantante. Un personaggio poliedrico che non ha mai rifiutato le luci del palcoscenico.

Eva Henger, bellezza intramontabile: foto a confronto

Una donna, inoltre, che non ha perso praticamente nulla della sua bellezza giovanile. Eva oggi ha 47 anni, ma è ancora molto attraente. Gli scatti che posta sul suo profilo Instagram farebbero pensare ad uno scherzo della carta d’identità, ma è tutto vero. Numerose le foto, anche in pose provocanti, che ce la restituiscono in splendida forma. E quasi non si avverte la differenza con i tempi che furono, come si può facilmente vedere da questi due post a confronto.

Nel primo, Eva compare sulla rivista ‘Maxim’, a metà degli anni ’90. Oggi, 25 anni dopo, come si può vedere è ancora una donna dalla bellezza magnetica ed irresistibile. Non a caso, i suoi fan non l’hanno dimenticata. E più di qualcuno le ha chiesto un ritorno sulle scene. Desiderio che purtroppo per gli appassionati del genere non sarà esaudito.