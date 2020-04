La Casa di Carta: quando uscirà la quinta stagione su Netflix

Sono trascorsi pochi giorni da quando La Casa di Carta è tornata con la quarta stagione su Netflix. Otto episodi pieni di eventi e colpi di scena che hanno lasciato i fans della serie con il fiato sospeso. Più la serie procede più stiamo avendo l’occasione di conoscere tutti i personaggi, il loro passato, di fare un viaggio introspettivo e scoprire le debolezze di ognuno di loro. È impossibile non affezionarsi e rimanere indifferenti ad una serie come questa. Quando sarà il momento di lasciarli andare, sarà difficile dire addio a dei personaggi così iconici che stanno riscuotendo un successo planetario.

Alla fine dell’ultimo episodio, si sono posti tutti la stessa domanda: uscirà una quinta stagione? Questo dubbio ha turbato tutti negli ultimi giorni, che non sono affatto disposti ad accettare un finale definitivo come quello che abbiamo visto. La risposta è sì, certo che si farà, considerato il finale aperto. A confermarlo è stato Jesus Colmenar, direttore e produttore esecutivo della serie.

Chiara Ferragni e il miracolo della quarantena –> LEGGI QUI

La casa di Carta: un successo planetario

Proprio nel novembre 2019, ha rivelato che ci sarà una quinta, una sesta stagione e sta valutando anche la possibilità di fare una serie spin-off sui vari personaggi (Berlino è uno dei principali indiziati, considerando il successo che ha avuto il suo personaggio). Questa quarta stagione è stata davvero come un’altalena di emozioni: tranquilli, non faremo spoiler, ma vi anticipiamo di preparare i fazzoletti per il gran finale.

Lady Diana, la verità sul giorno del matrimonio con Carlo –> LEGGI QUI

Stando alle indiscrezioni, la quinta stagione dovrebbe essere stata girata come un unico corpo insieme alla quarta, ma non è escluso che ci sia qualche altro dettaglio da sistemare. In relazione all’emergenza del virus, la quasi totalità dei set di tutto il mondo ha dovuto far fronte alle norme restrittive per la sicurezza e per evitare la diffusione del coraggio. Questo potrebbe complicare i piani di un rilascio che in origine era previsto tra ottobre e novembre 2020. Con ogni probabilità, la quinta stagione potrebbe arrivare nel 2021.