La lotta al Covid 19 blocca lo studio di altre malattie in Spagna

Gli istituti scientifici confermano che le indagini su altre malattie sono diminuite a causa delle limitazioni per l’isolamento e la mancanza di risorse umane.

La pandemia del Covid 19 ha messo un freno alla ricerca sulle altre malattie in Spagna. Le cause vanno trovate nelle limitazioni per la sicurezza sanitaria, il cambio di priorità del governo spagnolo e delle compagnie farmaceutiche, e il personale che è stato destinato alla prima linea di assistenza negli ospedali. La situazione può diventare critica per molti progetti se continuano a lavorare per più di tre mesi con il freno tirato, dichiarano vari esperti come Isabel Orbe, direttrice scientifica della ‘Associazione Spagnola contro il Cancro’ o come Gabriel Capellá, direttore dell’ ‘Istituto di Ricerca Biomedica di Bellvitge’.

Mentre l’Amministrazione pubblica e i laboratori si impegnano per trovare un rimedio per il Coronavirus, la maggior parte degli studi clinici per il resto delle patologie sono stati alterati, dovendo ricorrere a mezzi di comunicazione a distanza e alla somministrazione delle medicine a casa dei pazienti. “Aziende farmaceutiche e scientifiche – sottolinea Capellá – si sono adoperate per rallentare gli studi per adattare i protocolli per ridurre la mobilità”. “Il ricovero di nuovi pazienti – dichiara Emili Esteve, direttore degli studi della Farmaindustria – si è fermato nella maggior parte dei test”.

L’effetto negativo sulla ricerca scientifica di altre malattie

“Dei 10 organismi consultati per questo reportage, solo l’ ‘Istituto di Ricerche Biomediche dell’Ospedale Clinico’ ha mantenuto il ricovero di pazienti senza notevoli restrizioni, soprattutto in oncologia”, informa Elías Campo direttore della ricerca dell’Opsedale Clinico.

“È complesso generalizzare, ma sarebbe ingenuo pensare che quello che succede non avrà un effetto nella ricerca scientifica”, sottolinea Campo.