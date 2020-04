Lady Diana e Carlo, la verità sul giorno delle nozze: “Tentò il suicidio”

Lady Diana e Carlo, la verità sul giorno delle nozze: “I tentativi di suicidio”

Era cominciata come una storia d’amore e si è trasformata in una terribile tragedia. All’epoca l’amore tra Carlo e Lady Diana Spencer fece sognare il mondo: lei, maestra d’asilo e lui, erede al trono d’Inghilterra. Due mondi così diversi che si univano per un sentimento reciproco. Poi, col passare degli anni, sono successe sempre più cose: i due si separarono, venne fuori che il loro non era stato affatto un matrimonio felice e che Diana, per Carlo, aveva rappresentato solo un ripiego. Carlo infatti non ha mai smesso di essere innamorato di Camilla, con cui alla fine di tutta questa terribile storia si è unito in matrimonio.

Lady Diana, com’è andato realmente il giorno delle nozze

A distanza da anni abbiamo scoperto da fonti attendibili com’è andato il giorno delle nozze. Tante cose è stata lei stesse a raccontarle. La notte precedente non chiuse occhio, era stata davvero male a causa della sua bulimia. Fu il giorno più brutto della sua vita. Carlo, invece, quella mattina avrebbe voluto tirarsi indietro, ma pare che suo padre Filippo gli disse che oramai era troppo tardi. C’è da dire che i due si erano visti davvero poco, non si conoscevano abbastanza e quando si unirono in matrimonio erano quasi due sconosciuti. Negli anni successivi al matrimonio, Diana tentò tre volte il suicidio. Una volta si buttò dalle scale mentre era incinta, rischiando di perdere il bambino.

Il motivo per cui è riuscita a resistere, non è altro che l’amore che provava per i suoi figli. Oggi William ed Harry sono due uomini ormai, e conservano un ricordo bellissimo della loro amata mamma.