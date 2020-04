Il Ministero della Salute annuncia il ritiro dal mercato di un lotto di pasta fresca dallo Stabilimento di Melfi: è nociva alla salute

Il mercato dei prodotti alimentari al giorno d’oggi sono il pezzo pregiato degli italiani in questo periodo di emergenza. Il sovraffollamento di persone che hanno preso d’assalto le grandi filiere alimentari, ha suscitato una maggiore attenzione nella politica dei controlli per il Ministero della Salute. La manipolazione artigianale della materia di prima necessità è un oggetto di attenzione particolare nel settore della produzione. Si, perchè oggi rendere soddisfacente il benessere del cittadino per l’Azienda, può far la differenza in ottica futura. Il mercato del prodotto al quale un compratore si fidelizza, entra nell’ottica dell’interesse dell’Azienda che fa recapitare l’articolo sulle scaffalature.

Alle spalle del commercio alimentare, i laboratori stanno subendo un processo di alterazione nella velocità di produzione, tanto da far scattare la molla di distrazione. Il Ministero della Salute in data odierna si è reso protagonista di un richiamo ufficiale. Un lotto di pasta fresca nocivo proveniente da un laboratorio di Melfi e pervenuto negli Eurospin italiani.

Il Ministero della Salute raccomanda i cittadini: “Non acquistate quel prodotto!”

Si tratta di Fusilli a marchio Tre Mulini di Eurospin, il prodotto che ha suscitato attenzioni e alterazioni del Ministero della Salute sulla politica del mercato alimentare. Il prodotto passato inosservato e partito dai Laboratori della P.A.C. Srl di Melfi in Basilicata ora giace sugli scaffali degli Eurospin d’Italia. La nota del Ministero della Salute invita a leggere con attenzione l’etichetta del prodotto. La descrizione manca di un dettaglio importante, quale possibile presenza di soia non dichiarata, nociva alla salute del cittadino. Quel tipo di sostanza potrebbe causare shock anafilattici improvvisi soprattutto nei soggetti a forte rischio allergico. La pasta fresca è venduta in confezioni di quantità pari a 500 grammi e riportano il seguente numero lotto: 200215, nonchè data di scadenza: 15/05/2020.

Il Ministero della Salute invita dunque la popolazione che riscontra l’anomalia nelle corsie dell’Eurospin di segnalare il prodotto alla cassa. Nel caso in cui fosse già stato acquistato nella filiale, l’invito sarà quello di riconsegnarlo al punto vendita ed ottenere il rimborso.