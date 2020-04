Su Instagram Romina Carrisi si è immortalata in uno scatto da togliere il fiato mentre era a Ibiza dove sta passando la quarantena.

Romina è bloccata ad Ibiza dove era in vacanza con un gruppo di amici da quando è iniziata la quarantena. La lontananza da casa sta preoccupando molto Al Bano che desidererebbe averla accanto a sé. Romina junior attraverso foto e video postati sui Social cerca di tranquillizzare la sua famiglia. E proprio su Instagram, la figlia del leone di Cellino San Marco e Romina Power ha condiviso uno scatto da lasciare a bocca aperte i tantissimi fan. Pochi giorni fa invece, è apparsa in una foto in topless nel bagno della sua camera a Ibiza con addosso una maschera di un colore scuro per il corpo. Il post ha la didascalia: ‘Cose da fare in quarantena’ e in poche ore ha ricevuto moltissimi cuoricini e commenti dei seguaci della quartogenita della storica coppia.

Non solo Romina Carrisi, Al Bano si preoccupa per Cristel

Mentre Romina è bloccata ad Ibiza, Al Bano continua ad essere preoccupato anche per gli altri suoi figli, Yari e Cristel. Da quando la ragazza si è sposata con suo marito Davor Luksic, uno dei più importanti imprenditori croati, si è trasferita a Zagabria e circa una settimana fa, in Croazia c’è stato un terribile terremoto.

Il giovane musicista, Yari Carrisi, invece, è in Salento ma, purtroppo, non riesce ad avere contatti con la sua famiglia.