Nel caso di odore ed anche di colorazione strani all’interno della nostra urina, potrebbe essere in corso una situazione particolare. Le cause.

Anche l’urina può essere un indice di quello che è il nostro stato di salute. In particolare se ha un odore fin troppo sgradevole, tale aspetto va preso come la spia di un qualcosa che non va. Solitamente quando ciò avviene il tutto è da imputare ad un accumulo di zuccheri in eccesso, che poi arriva a confluire all’interno dei prodotti di scarto che il nostro organismo espelle alla fine dei processi digestivi.

E lo fa appunto sotto forma di feci o di urina. Le cause di questa sovrapresenza di zuccheri può arrivare dal diabete, tanto per fare un esempio. La nostra pipì diventa di un colore tra il giallo poco intenso e quello anche acceso, tipico del miele. Anche l’eccessiva assunzione della vitamina B-6 può incorrere in ciò. Questa sostanza è facilmente solubile in acqua e quantità considerevoli possono essere espulse nella pipì. Gli effluvi odorosi la associano anche al metallo. E questo indica una sindrome possibile da peudomonas.

Urina, alcune cause del cambiamento di odore e colore

Si tratta di una infezione che è propria di chi ha dovuto soggiornare per un lungo periodo in ospedali od altre strutture sanitarie, per i più disparati motivi. Lì proliferano dei batteri specifici che possono penetrare nel corpo. Poi c’è anche la disidratazione a concorrere nel far cambiare colore ed odore all’urina. A volte può esserci anche un sentore come di ammoniaca.

Il più delle volte il tutto può essere risolto con la corretta assunzione della quantità acqua da bere ogni giorno. Quantità che deve corrispondere ad almeno 2 litri ogni 24 ore, da distribuire lungo l’arco della giornata. Questo porterà grossi benefici anche ai reni.