Alba Parietti pubblica un duro sfogo contro gli haters autori di pesanti critiche dopo il video in cui la cameriera Sally indossava il grembiule.

Alba Parietti si lascia andare ad un amaro sfogo contro gli haters che, nelle scorse ore, si sono scagliate contro la showgirl per un video realizzato in occasione del compleanno del figlio Francesco Oppini in cui appare anche la cameriera Sally che lavora per la Parietti da tantissimi anni. Un filmato semplice, allegro, realizzato nella tranquillità della casa di Alba che, però, ha ricevuto molte critiche. Il motivo? Sally, nel filmato in questione, indossava il grembiule.

Alba Parietti contro gli haters: “ Sally è più che una di famiglia. Lavora, guadagna ed è felice di vestirsi come lei desidera”

Sotto il post che vedete qui in alto in cui Alba Parietti festeggia il compleanno del figlio Francesco, molti utenti si sono scagliati contro la showgirl, rea di far indossare un grembiule alla donna che, da anni, lavora per lei occupandosi della casa. Alba, dopo aver risposto a diversi haters direttamente ricordando a tutti che quella di Sally, il nome della signora che lavora per lei, d’indossare il grembiule è una sua libera scelta.

La Parietti ha così pubblicato una foto con Sally in primo piano rispondendo direttamente a tutti gli haters. “Dedicato alle persone che pensano che lavorare, lavorare professionalmente, con il piacere di indossare qualcosa di consono, cioè un grembiule semplicemente per educazione sia poco dignitoso“, scrive inizialmente la Parietti che si era scontrata con Selvaggia Lucarelli. Alba, poi, spiega che Sally è una signora che lavora per lei da 15 anni e che è considerata parte integrante della famiglia.

“Sally è più che una di famiglia. Sally per tutti noi e’ un mito. È una certezza. Non è una schiava. Vergognatevi di scriverlo e pensarlo. Solo invidua sociale stupida. Soprattutto fate si che questo periodo non vi renda peggiori di quanto già siete”, aggiunge.



Infine, la Parietti conclude: “Invito le persone che frequentano casa mia a scrivere cosa pensano di come Sally vive a casa mia. Da vera padrona di casa. E nessuno le impone nulla. Lei si impone professionalità perché ne ha da vendere. Ma questo non le impedisce di essere parte integrante della famiglia”.