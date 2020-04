Ansia e depressione: parla l’esperta Ilaria la Mura: “Gli studi indicando che durante la quarantena potrebbero presentarsi disturbi dell’umore ed emotivi

La quarantena non è un modo di vivere consono a quelle che sono le attitudini degli essere umani. Nella società in cui viviamo questo fattore incide maggiormente. Inoltre, non siamo tutti uguali e non tuti riescono a gestire la situazione allo stesso modo. In tal senso ha parlato degli effetti della quarantena la psicologa e mental coach Ilaria La Mura, ai microfoni di Metropolis. La dottoressa è anche una conduttrice di un contenitore televisivo in provincia di Napoli: “Gli studi indicando che durante la quarantena potrebbero presentarsi disturbi dell’umore, disturbi emotivi, depressione, segnali di stress post-traumatico, ansia, attacchi di panico, irritabilità, disorientamento, aggressività e insonnia“. La quarantena potrebbe anche trascinarsi per il dopo, quando si tornerà alla vita normale: “Qualcuno potrebbe conservare dei comportamenti acquisiti: un’eccessiva attenzione alla pulizia, lavaggio delle mani, allontanamento da persone con tosse e raffreddore ed evitando di luoghi affollati o chiusi. Dal punto di vista emotivo potrebbero continuare ad esserci disturbi acuti da stress, insonnia, ansia.

Leggi anche > Covid, Cucinotta rivela

Ansia e depressione, i consigli

La situazione sia durante che dopo potrebbe risultare difficile da gestire. C’è una strada per contenere gli effetti indesiderati. Su tutti la prevenzione: “Il mio consiglio è di dedicare il minor tempo possibile alle notizie sul Coronavirus. Fare qualche attività che faciliterà il proprio lavoro e la propria vita quando tutto questo sarà passato”.

Leggi anche > Pavia, solo in casa senza cibo da giorni

Una strada per evitare di impantanarsi nelle conseguenze è quella di aiutare gli altri, il prossimo. Ciò fa stare bene in condizioni di normalità, e potrebbe esserlo ancor di più ora come conferma La Mura: “Impegnarsi ad aiutare chi ne ha necessità”. Sotto questo profilo, le azioni di solidarietà si stanno moltiplicando un po’ ovunque nel paese. In tal modo l’utilità può avere una duplice finalità: aiutare chi ha bisogno e gestire meglio la difficile fase di quarantena.