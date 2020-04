Anziano imbocca la moglie, lo scatto commuove il web – FOTO

Anziano imbocca la moglie, gesto d’amore e di tenerezza nella coppia nonostante la tarda età: la foto commuove tutto il web

L’isolamento domestico per l’emergenza coronavirus procede e sembra destinato a prolungarsi anche oltre il 13 aprile, dati alla mano. Il lungo periodo di restrizioni può essere utilizzato però per riscoprire i valori veramente importanti nella vita, come gli affetti familiari e l’amore in generale. Riprendono dunque piede sul web notizie commoventi, che ci riconciliano con le nostre emozioni e ci fanno riflettere.

Anziano imbocca la moglie, la storia raccontata dal testimone

La foto in apertura, risalente a qualche anno fa, riprende un anziano del Tennessee, negli Stati Uniti. Franklin, 80enne, è in macchina, mentre imbocca sua moglie con il gelato in una giornata estiva molto calda. La scena viene notata da un passante che si commuove e scatta una foto, condividendola su internet. Brent Kelley, 36enne, ha postato lo scatto su Facebook, dichiarando: “Sono andato a prendere i bambini in piscina. Sulla strada di casa, ci siamo fermati per prendere un gelato. Quando sono andato a prenderlo ho visto questa scena”.

“E’ stata una dimostrazione d’amore che mi ha colpito molto – ha proseguito – C’erano 36 gradi, lui si è messo di fianco a lei, le ha messo un asciugamano sulle gambe e la imboccava con il gelato”. Una scena davvero toccante, che spiega cosa può essere l’amore eterno.