Ecco quanti anni hanno gli attori della fortunata serie di Netflix, La casa di carta, e quali sono i loro partner nella vita reale.

I nuovi episodi de La casa di carta sono arrivati il 3 aprile in streaming su Netflix. Ormai anche nel nostro Paese ci sono tantissime persone appassionate della serie TV in lingua spagnola più famosa nel mondo. Molti saranno curiosi di conoscere qualche particolare in più sui protagonisti e sulla loro vita privata. Andiamo a scoprire alcune curiosità su i quattro attori più apprezzati de La casa di carta. Ovviamente per primo c’è il Professore, Álvaro Morte: nato il 23 febbraio 1975. Felicemente sposato con la stilista spagnola Blanca Clemente, con cui ha avuto due gemelli, Julieta e Leon, nati nel 2014. L’attore è molto riservato e raramente pubblica sui social foto con la sua famiglia.

Nairobi, ovvero Alba Flores, è nata il 27 ottobre 1986. Anche lei come Álvaro Morte è molto riservata. Negli ultimi mesi però è stata paparazzata insieme alla cantante Ondina Maldonado e, in un’altra occasione, insieme a una misteriosa modella. Non si può affermare quindi se l’attrice sia attualmente fidanzata o single.

LEGGI ANCHE -> La Casa di Carta ecco chi è la moglie di Alvaro Morte

Berlino e Tokyo de La casa di carta

Ad interpretare il ruolo di Berlino è Pedro Alonso, nato il 21 giugno 1971. Esattamente come il suo personaggio ne La casa di carta, sembra che Alonso sia un latin lover. Diversi rumors lo hanno accostato alla cantante argentina Jimena Barón, anche se ora l’attore sembra impegnato in pianta stabile con una donna di nome Tixie, che nella vita è una ipnoterapeuta. La donna ha accompagnato Berlino sul red carpet dello scorso Television Festival di Monte Carlo.

LEGGI ANCHE -> Pavia, fratello e madre morti: disoccupato solo in casa senza cibo da giorni

Úrsula Corberó (Tokyo) è nata l’11 agosto 1989. Da molto tempo è fidanzata con l’attore argentino Chino Darín, con cui sta trascorrendo la quarantena. I due attori si sono conosciuti nel 2016 sul set della serie TV L’ambasciata.