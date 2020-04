Coronavirus, aggiornamento Protezione Civile: i numeri dell’epidemia al 7 aprile – DIRETTA

Angelo Borrelli, oggi martedì 7 aprile, comunicherà l’ultimo aggiornamento in merito ai numeri di decessi, contagiati e guariti da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore.

Il capo dell’emergenza della Protezione Civile Angelo Borrelli, comunicherà, come sempre, l’aggiornamento dei numeri relativi all’epidemia da coronavirus alle 18:00.

L’aggiornamento di Angelo Borrelli: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di lunedì 6 aprile

Angelo Borrelli nella giornata di ieri ha comunicato che ieri i casi positivi erano 93.187 ossia 1.941 in più rispetto a domenica. Quanto alle vittime, i decessi registrati erano 16.523. Anche il numero dei guariti ha registrato un incremento: 22.837.

Angelo Borrelli, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 domenica 5 aprile

Angelo Borrelli nella giornata di ieri ha reso noto che i casi positivi erano 91.246 ossia 2.972 in più rispetto a sabato. Quanto alle vittime, i decessi registrati erano 15.887. I guariti erano saliti a 21.815.

Covid-19, il virologo Crisanti: “La ripresa? Non sarà veloce e non arriverà tutta insieme”

“La ripresa sarà lunga e costellata di focolai” e “potrà avvenire solo in presenza di tre condizioni fondamentali. Sarebbe un errore partire con qualcosa di improvvisato“. Queste le parole del virologo Andrea Crisanti intervistato da AdnKronos Salute in merito all’emergenza coronavirus in Italia. Il direttore del Laboratorio di virologia e microbiologia dell’università di Padova si è poi soffermato sulla cosiddetta “fase 2“, ovvero quella che dovrebbe scattare una volta allentatasi l’emergenza sanitaria. “La premessa – spiega l’epidemiologo- è che la rimozione delle misure dovrà essere graduale e riflettere le situazioni locali, tener conto delle differenze estreme che abbiamo sia fra le Regioni che addirittura al loro interno, a seconda delle aree che prendiamo in considerazione“. Secondo Crisanti questa fase prevede tre punti fondamentali.

Covid-19, 94 i medici e 26 gli infermieri che hanno perso la vita dall’inizio dell’epidemia

Si aggrava ancora il bilancio delle vittime tra il personale sanitario italiano che ormai da oltre un mese sta affrontando in prima linea la battaglia contro il coronavirus. Ad oggi, secondo i dati forniti dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), sarebbero 94 i medici e 26 gli infermieri che hanno perso la vita dall’inizio dell’epidemia nel nostro Paese. In occasione della Giornata Mondiale della Salute che ricorre, oggi, martedì 7 aprile, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto rivolgere un messaggio proprio a tutto il personale sanitario.

Covid-19, presto il lancio del nuovo test sierologico

Grazie ad un lavoro zelante della società DiaSorin a breve dovrebbe essere lanciato un nuovo test sierologico ad alto volume di processamento. Una notizia positiva che arriva direttamente dal Policlinico San Matteo di Pavia nel quale sono stati completati gli studi per il l’immissione nel mercato del nuovo kit. Il test permetterà di individuare gli anticorpi presenti nei pazienti infettati da Covid-19.

La nota società ora è al lavoro per ottenere le autorizzazioni. Marchio CE e l’ok all’uso da parte della Food and Drug Administration.

Covid-19, la fase 2 sarà quella del distanziamento sociale

Nella giornata di oggi si riunirà il comitato-tecnico scientifico insieme al governo. Si parlerà di fase 2 in base ai trend che attualmente consegnano dati positivi. Al vaglio le possibili ipotesi che riguarderanno il post 13 aprile, ossia il termine della quarantena salvo proroghe. Stando a quanto riferisce il Ministero della Salute “se il trend verrà confermato, da martedì prossimo si può partire”.

Covid 19 nel mondo | con la quarantena aumentano le violenze domestiche

Nel mondo, a causa delle misure di restrizione che hanno costretto a casa l’intera popolazione mondiale sono aumentati esponenzialmente i casi di violenza domestica. I numeri sono allarmanti.

I casi, purtroppo, che si registrano in tutto il mondo parlano di rilevazioni drammatiche. Una realtà che al momento richiede attenzioni particolari.