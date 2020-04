Covid-19, crisi per il settore aereo. Con i velivoli a terra sono a rischio 25 milioni di posti di lavoro.

Il covid-19 continua a diffondersi nel mondo. Il nuovo coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio i sistemi sanitari di quasi tutti i paesi del pianeta e i sistemi economici. Il turismo è il settore con i maggiori danni economici a causa della pandemia e anche il trasporto aereo è, ovviamente, in crisi. Secondo l’ultima analisi dell‘International Air Transport Association circa 25 milioni di posti di lavoro sono a rischio: questa è una delle conseguenze del crollo della domanda di viaggi aerei. Tra questi, circa 2,7 milioni di posti di lavoro sono delle compagnie aeree. La Iata ha chiesto un aiuto urgente da parte dei governi e ha espressamente sottolineato la mancanza di liquidità da parte delle compagnie aeree. Il colosso Lufthansa ha già annunciato la chiusura della filiale Germanwings per ridurre i costi. Il numero uno dell’associazione, Alexandre de Juniac, ha dichiarato che non c’è mai stato un blocco di questa portata nel settore e che quindi non c’è l’esperienza per ripartire. “I 25 milioni di persone i cui posti di lavoro sono a rischio con questa crisi dipenderanno da un’efficiente ripartenza del settore”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > Covid-19, come ottenere il rimborso per palestre e piscine

Covid-19, crisi trasporti aerei: nessun rimborso per i voli cancellati

Secondo l’analisi di Brian Pearce, capo economista della Iata, il totale dei biglietti da rimborsare per i mesi di aprile, maggio e giugno ammonterebbe a 35 miliardi di dollari. Il numero uno dell’associazione Alexandre de Juniac ha dichiarato che le compagnie aeree non possono rimborsare i passeggeri per non rischiare il fallimento. De Juniac ha spiegato che le società non possono sostenere queste “uscite” per non prosciugare le casse.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Covid-19, la Merkel insiste: “Il Mes una sicurezza per tutti”

Prima o poi l’emergenza finirà. Il turismo ripartirà e anche il trasporto aereo potrà rialzarsi. Bisogna però studiare delle misure per sostenere i settori più colpiti per ripartire.