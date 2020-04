Arrivano buone notizie anche dal capoluogo lombardo che come ha ribadito l’assessore al Welfare è in linea con i dati nazionali sul Covid-19. Calo drastico dei ricoveri in terapia intensiva

“I dati sono confortanti e in linea anche a Milano” è questo l’annuncio mattutino e positivo arrivato direttamente dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

Un nuovo rallentamento, ieri, nel capoluogo lombardo per la curva dei contagiati da Covid-19 che è diminuita di circa 100 punti. Milano dunque sta lentamente rispondendo bene ed insieme a lei anche altre città lombarde come Bergamo e Brescia che segnano rallentamenti importanti. “Milano ancora domenica aveva una linea un po’ indecisa e contraddittoria – ha spiegato l’assessore – però siamo in una situazione sotto controllo”.

Un paziente, dunque, quello della Regione Lombardia in assoluto la più colpita in Italia, che lentamente comincia a rivedere la luce. Ancora è presto per cantare vittoria ma il miglioramento è “lento ma costante” ha puntualizzato Gallera.

Covid-19, lentamente l’Italia si rialza

I dati confortanti sul Covid-19 non arrivano solo dalla Lombardia ma dall’Italia tutta. La curva dei nuovi contagi è in diminuzione e i ricoveri calano del 90% in una settimana. Le terapie intensive iniziano a respirare. Ieri sono stati 79 in meno rispetto a domenica i pazienti ricoverati. Di “frenata brusca” ha parlato il primario di pneumologia del Gemelli e membro del Comitato tecnico scientifico Luca Richeldi.

Non si fermano di molto i morti ma sale in modo assolutamente positivo la quota dei guariti 22.837 fino a ieri.

In Lombardia le persone che sono positive al coronavirus sono oltre le 50 mila, 51.532 in tutto con una crescita di 1.079 casi nelle ultime 24 ore (di cui 112 a Milano).

Per tutti questi motivi il governo comincia a riflettere se allentare un po’ la morsa delle restrizioni. Sicuramente non ci si smuoverà dal distanzi amento sociale che sarà attivo per diverse settimane ancora. Si pensa ad un flebile apertura di alcune filiere produttive.

Queste e altre questioni saranno affrontate oggi nel vertice che ci sarà tra governo e comitato-tecnico scientifico.