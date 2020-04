La pandemia di Covid 19 nel mondo genera diversi effetti negativi anche sul piano sociale. L’Onu e l’Oms denunciano un aumento dei casi di violenza.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e le Nazioni Unite lanciano un ulteriore allarme legato alla pandemia di Covid 19 nel mondo. Oltre alla assoluta emergenza sul piano sanitario ed a tutte le conseguenze legate a quanto sta accadendo sull’intero pianeta per quanto concerne gli sconvolgimenti nell’economia e nella vita di tutti i giorni, emerge anche un altro effetto assolutamente negativo.

Riguarda i casi di violenza domestica, aumentati a sproposito a causa della quarantena imposta come misura primaria per arginare la diffusione del Coronavirus. Lo stare rinchiusi in casa per settimane ha portato in molti a non potere od a non sapere controllare i propri impulsi. Con la differenza che ci sono ora tantissimi casi ogni giorno in cui tra le mura di casa avviene una qualche circostanza drammatica. Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, parla di come “moltissime donne e ragazze siano esposte ad una minaccia enorme proprio lì dove dovrebbero sentirsi più al sicuro: le loro abitazioni”.

Covid 19 nel mondo, l’allarme dell’Onu: “Bisogna proteggere le vittime, violenze in aumento”

In particolare preoccupa la situazione in Libano, Malesia e Cina. E non solo. In diversi posti del globo i casi di segnalazioni di aiuto contro le violenze sono aumentati a dismisura. Ed anche in Italia non sono mancate alcune situazioni drammatiche, con un caso di omicidio-suicidio a Rho, in provincia di Milano, ed un altro di abusi carnali e di percosse, in particolare a Roma. Guterres ha anche chiesto ai vari governi di tutto il mondo di non sottovalutare tale problematica, uno dei tanti effetti collaterali del Covid 19 nel mondo.

L’Onu propone, per cercare di arginare questo triste fenomeno, l’istituzione di ulteriori canali di ascolto online che possano essere facilmente consultabili. Ed anche la creazione di rifugi anti-violenza e di maggiori garanzie per poter procedere contro una denuncia contro chi manifesta atteggiamenti violenti.