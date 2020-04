Il kit che analizza la presenza degli anticorpi nei pazienti infettati da Covid-19 è stato prodotto dalla società DiaSorin presso il Policlinico San Matteo di Pavia. Si attendono le autorizzazioni per la commercializzazione

Un nuovo test sierologico ad alto volume di processamento. È questa la buona notizia che arriva oggi direttamente dal Policlinico San Matteo di Pavia nel quale sono stati completati gli studi per il lancio del nuovo kit. Il test permetterà di individuare gli anticorpi presenti nei pazienti infettati da Covid-19.

Un lavoro che è stato condotto dalla società DiaSorin, quotata a Piazza Affari, che ora sta lavorando per ottenere le autorizzazioni del caso per la messa in commercio. Marchio CE e l’autorizzazione all’uso di emergenza della Food and Drug Administration che si spera arrivino entro la fine di aprile.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, la fase 2 sarà quella del distanziamento sociale

Covid-19, tutto sul nuovo test sierologico

Ma come funziona questo test sierologico? E in cosa consiste il kit che identifica gli anticorpi al Covid-19?

È un prodotto che è stato studiato e predisposto per individuare nella popolazione quelle persone che sono state già colpite dal virus e dunque infettate senza che gli sia stata diagnosticata la positività con l’uso del tampone e di un test di diagnostica molecolare.

Il test prodotto al San Matteo di Pavia è in grado di riconoscere gli anticorpi IgG diretti contro i domini S1 e S2 della proteina spike del virus, hanno spiegato gli studiosi. Questi anticorpi sono particolari perché riescono a dare “specificità per Sars-CoV-2 rispetto agli altri Coronavirus” come spiega Rai News.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, le istruzioni per riutilizzare la mascherina

Il test potrà essere eseguito sulla piattaforma Liaison XL. Un sistema che è stato studiato per gestire il processo diagnostico in modo completamente automatizzato. In questo modo si velocizzano i processi ed i laboratori potranno arrivare a processare fino a 170 campioni di sieri di pazienti ogni ora. Il tutto con un coinvolgimento minimo degli operatori di laboratorio che potranno dedicarsi ad altro.

Il kit che prende il nome di Liaison Sars-CoV-2 IgG sarà disponibile nei prossimi giorni solo per un uso di ricerca e valutazione clinica.

LEGGI ANCHE —–> Covid-19 Italia, la mappa del contagio regione per regione

Per la commercializzazione, in tutta Europa, come detto, si dovrà attendere qualche settimana. E si spera presto anche negli Stati Uniti appena riceverà l’approvazione da parte della Food and Drug Administration per l’Emergency Use Authorization.