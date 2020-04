Enzo Miccio piange a Pechino Express 2020 leggendo la lettera d’affetto scritta per la compagna d’avventura e collaboratrice Carolina Gianuzzi.

Momento nostalgia nella semifinale di Pechino Express 2020. Durante la nona tappa, la prima in Corea del Sud, le coppie semifinaliste delle Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi) si sono lasciate andare alle lacrime confessandosi i sentimenti che provano vicendevolmente.

Pechino Express, le coppie piangono: le lacrime di Enzo Miccio e Max Giusti

Nella sera in cui gli ex allievi di Amici piangono la morte di una fan, Enzo Miccio piange per la compagna d’avventura Carolina durante la semifinale di Pechino Express 2020. Ogni concorrente ha scritto una lettera al proprio compagno d’avventura con cui ha tirato fuori le emozioni e i sentimenti provati nel corso di un viaggio incredibile. Molto toccante la lettera di Enzo Miccio che apre il suo cuore alla sua collaboratrice Carolina Gianuzzi.

“Cara Carolina non sono un uomo di troppe smancerie e neanche di troppe parole” – scrive Enzo Miccio nella sua lettera. “Spesso faccio fatica a dimostrare il mio affetto e la mia gratitudine, ma sono sicuro che questo, con la tua sensibilità lo hai già compreso. Credo che tu sia la persona che non solo mi conosce meglio, ma più che altro sa come prendermi durante i numerosi momenti down, di nervosismo, di stanchezza, di pessimismo. In questo viaggio sei stata esattamente quella che mi aspettavo, sempre attiva, sorridente, competitiva, mai stanca. In questi anni trascorsi insieme aùhai affrontato il tuo lavoro sempre con maggiore responsabilità e maturità e credo che questa scuola, quella del Miccio ti sia servita un pochino a farti diventare quella che sei, pronta ad affrontare le nuove sfide che il lavoro e la vita insieme vorrà riservarci. Nessuna raccomandazione, nessun rimprovero. Tutto è come mi aspettavo, brava e dirti questo, come sai, per me è strano. Sappi che ti voglio bene e che non l’ho mai detto neanche a mia mamma”, conclude Enzo Miccio.

Anche Carolina Gianuzzi ha scritto una lettera ad Enzo Miccio che non è solo il suo compagno d’avventura a Pechino Express 2020, ma anche il suo capo. “In sette anni mi hai insegnato tanto e per me è un onore poter lavorare e crescere accanto ad una persona che ammiro e stimo così tanto. Una delle cose più belle che potessi fare per me è stato scegliermi come compagna per questo incredibile viaggio e sono davvero felice di aver condiviso questi momenti unici insieme. Questo non lo sto dicendo al mio capo, ti voglio bene Enzo”.