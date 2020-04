mGrande Fratello, Antonella Elia durante un gioco cade e sbatte la testa. Gli altri concorrenti arrivano in soccorso spaventati

Brutta caduta per Antonella Elia, concorrente della casa del Grande Fratello. Un gioco semplice e divertente si è trasformato in uno spavento. La donna stava facendo una battaglia di gavettoni con il suo amico Aruta Sossio ed è scivolata sbattendo la testa. “Ai che testata” ha esclamato dopo l’accaduto e tutti gli altri sono accorsi in aiuto spaventati dalla botta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Zoom”, l’app che spopola in quarantena. Ma il New York Times frena

Grande fratello, un gavettone finito male

Una brutta testata per Antonella Elia. La donna e Aruta Sossio, che si divertono molto giocando, sono caduti mentre correvano scivolando sull’acqua appena versata, ma l’uomo si è alzato subito mentre Antonella è rimasta per qualche minuto a terra con un dolore alla testa. Ad un certo punto la donna è scomparsa, probabilmente è stata accompagnata in magazzino dove è stata visitata da un medico. Niente di grave, per fortuna. Così non dovrà lasciare la casa a due giorni dalla finale. Antonella è tornata dagli altri rassicurando tutti. “Si tutto ok. Devo dargli notizie nelle prossime ore”. Sossio l’ha abbracciata e coccolata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Pasta fresca tolta dal mercato: la nota del Ministero della Salute

GAVETTONE FINITO MALE TRA ANTONELLA ELIA E SOSSIO ARUTA😰 #gfvip pic.twitter.com/WvQMXgB4e6 — TrashTVstellare (@trashtvstellare) April 6, 2020

Manca sempre meno alla finale, i concorrenti ormai sono diventati una grande famiglia, che una volta uscita dovrà fare i conti con l’emergenza sanitaria del nostro Paese. Intanto loro continuano a giocare e scherzare, tra qualche chiacchera in confessionale e un bagno in piscina. Che vinca il migliore.