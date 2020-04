Il ‘vero’ Forrest Gump, attraversa l’America di corsa: la storia incredibile

Forrest Gump esiste davvero, o quantomeno qualcuno che abbia corso attraverso tutta l’America come lui: ecco la sua storia

In questi giorni di lungo isolamento in casa, starà capitando a tutti di rivedere vecchi film che hanno appassionato per le loro vicende. Tra questi, consigliamo sicuramente, a chi non lo abbia mai visto, Forrest Gump, film con Tom Hanks del 1994. Qualche anno fa, non molti sapranno che il personaggio cinematografico, ha preso vita per davvero. O perlomeno, qualcuno si è messo in testa di ripercorrere le sue gesta. La scena della lunga corsa attraverso l’America è stata messa in pratica sul serio.

Robert Pope, ecco chi è il ‘vero’ Forrest Gump e perché lo ha fatto

Tra il 2017 e il 2018 Robert Pope, veterinario di Liverpool, ha deciso di imbarcarsi in questa impresa. Il motivo? Raccogliere fondi a favore del WWF e di Peace Direct per combattere il surriscaldamento globale. Robert ha attraversato per ben quattro volte gli Stati Uniti, correndo per 15.607 miglia. Una media di 40 miglia al giorno, correndo per ben 422 giorni. Per alcuni giorni, ha anche momentaneamente interrotto la sua impresa, per tornare in Inghilterra a veder nascere la figlia Bee e per correre la maratona di Londra.

Non solo, Robert ha anche messo un tocco di romanticismo notevole. Attraversando la Monument Valley, proprio nel punto in cui Forrest Gump decide nel film di fermare la sua corsa, si è fermato. A quel punto ha chiesto alla sua fidanzata Nadine, che lo accompagnava insieme con la figlia nel passeggino, di sposarlo.