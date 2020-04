Illusione ottica, la foto fa il giro del web: quasi impossibile riuscire a capire dove si trovano le gambe della terza ragazza

In giorni come questi, dove la vita di tutti è di fatto ‘sospesa’ in un limbo, il principale mezzo di svago e per tenersi informati al tempo stesso è il web. Sulla rete, riprendono dunque a viaggiare notizie di un po’ di tempo fa, anche virali. E’ il caso degli scatti con illusioni ottiche davvero particolari, che risultanto rompicapi davvero insolubili. Come nella foto che vi proponiamo qui in alto. La foto, scattata da un gruppo di ragazze e condivisa sul suo sbarco sulla rete su Reddit, propone un effetto ottico insolito. Dove sono le gambe della terza ragazza? Riuscite a capirlo? Noi continuiamo a guardare la foto e non ce la facciamo…

Illusione ottica, le foto più pazzesche del web

Non è il solo caso di scatti che, come detto, accendono la curiosità per la propria inestricabilità. In questo secondo caso, potete vedere un’ombra particolarmente strana che sembra mostrare che la ragazza abbia ‘qualcosa’ tra le gambe. Cosa, esattamente, non si riesce a capire. Serve guardare molto attentamente, per arrivare, forse, alla soluzione dell’enigma.

E come dimenticare quest’altra foto, con una seduta della panchina che sembra essere assolutamente assente? Per passare il tempo, provate a cimentarvi con questi rompicapo. Ma non esagerate o il cervello può andare in fumo.