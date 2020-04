Spopola sul web un simpatico test legato al particolare effetto che è proprio delle illusioni ottiche. E voi, voi siete capaci di trovare il panda mimetizzato?

Le illusioni ottiche sono qualcosa in grado di ingannare facilmente la nostra mente. Guardiamo una cosa e pensiamo di vederne un’altra. Oppure, come in questo caso, non riusciamo a percepirla nel campo visivo. L’artista ungherese Gergely Dudás, che sul web si fa chiamare anche Dudolf, ci vuole mettere alla prova in questo modo. In un ‘campo largo’ nel quale sono riportati svariati pupazzi di neve, Dudolf ci chiede di individuare il panda che è mimetizzato in questa immagine. Voi siete in grado di trovarlo? Se si, dove si trova? Intanto c’è da dire che questo divertente giochino che poggia tutto sulle illusioni ottiche ha avuto in un lampo più di centoventimila condivisioni in tutto il mondo. Lo stesso artista è rimasto sbalordito e ha scritto quanto segue.

LEGGI ANCHE –> Fai questo test psicologico e scopri quanto sei sincero | FOTO

Illusione ottica, siete capaci di trovare il panda mimetizzato? La soluzione

“La popolarità ottenuta dall’immagine del panda mi ha strabiliato. Non riesco ancora a crederci ma la cosa mi rende davvero felice! Mi piace sapere che le persone apprezzano quello che faccio”. Se non trovate il panda, oppure se siete convinti di avercela fatta, qui potete consultare la soluzione.

LEGGI ANCHE –> Illusioni ottiche test | conosci te stesso divertendoti | FOTO

Hey tweeps, can you find the panda in the snowman pic below, it took me ages 👓 good luck ☃ pic.twitter.com/jijKNNcxJX — Simon jagger (@radiojagger) December 22, 2015

Un vero spasso. Ed in tantissimi si sono cimentati con questo divertentissimo passatempo, che senza dubbio rappresenta una maniera più costruttiva di utilizzare il web.