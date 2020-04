Ad Orzinuovi nel bresciano ben 50 vittime. Un paese nel dramma aggravato dall’ultima scomparsa per il coronavirus: un giovane di 35 anni

Il piccolo comune di Orzinuovi nel bergamasco conta ben 50 vittime. Un paese nel dramma con le sue 189 persone positive accertate. Anche ad Orzinuovi però i contagi hanno avuto un rallentamento. I 50 morti però sono troppi, in rapporto al numero dei contagiati. Siamo al 26,45, sicuramente tra i più alti. Il dato drammatico dei decessi si è aggravato dall’ultima scomparsa per il coronavirus: un giovane di 35 anni, Singh Avtar è morto in ospedale, è la seconda vittima più giovane in provincia di Brescia da quando tutto è cominciato, la prima di origini straniere a Orzinuovi.

Orzinuovi paese nel dramma: il punto su Brescia

Per quanto riguarda tutti i contagi della provincia di Brescia i casi di positività al tampone Covid sono stati 137 in più, portando il totale a 9.477. In tutte le province si registrano livelli simili, ma Brescia rimane quella con il valore più alto dopo Milano. Il capoluogo regionale ieri ha registrato 308 casi in più, un numero importante che mette la città della Madonina in piena emergenza. Per la Lombardia, invece, molti miglioramenti. I contagi nella regione sono cresciuti di 1.089 unità. Molto dipende anche dai tamponi fatti, molti di meno rispetto al solito. Circa 5mila invece degli 8mila soliti.

Tuttavia, il calo generale dei contagi e la discesa della curva rappresentano speranze su un futuro non troppo lontano. Una tempesta dalla quale la Lombardia conta di uscire quanto prima. Intanto i decessi sono in calo ma continuano ad essere tanti, troppi per essere ottimisti.