Sono stati i carabinieri del Comando di Garlasco a trovare l’uomo disoccupato e ad aiutarlo, donandogli diversi generi alimentari.

La madre del disoccupato è deceduta un mese fa per cause naturali e il fratello dieci giorni fa per essersi ammalato a causa del Coronavirus. L’uomo, 51 anni, a sua volta positivo al Covid 19, era rimasto solo a casa dalla morte di suo fratello e da molti giorni non riusciva nemmeno a procurarsi del cibo per colpa della sue condizioni di indigenza e salute.

I carabinieri hanno aiutato il disoccupato 51 enne

Domenica scorsa i carabinieri della stazione di Garlasco in provincia di Pavia hanno scoperto l’uomo e l’hanno aiutato, provvedendo a fargli recapitare diversi generi alimentari. A donare il cibo già pronto è stato il proprietario di un ristorante che però è voluto restare anonimo nonostante il nobile gesto.

