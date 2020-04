Regina Elisabetta, i messaggi nascosti del suo look

Dal suo tubino verde all’organizzazione della scrivania. Tutto nel messaggio alla nazione della Regina Elisabetta è studiato a tavolino

È stato uno storico discorso trasmesso in tv quello che è andato in onda domenica sera nel Regno Unito. La Regina Elisabetta in persona si è rivolta alla nazione in questo momento così particolare per il Paese e il mondo che affrontano l’emergenza coronavirus.

È stato il suo quarto discorso pubblico ai sudditi in 68 anni di regno. Lo aveva fatto nel 1991 per la Guerra del Golfo, nel 1997 dopo la morte di Lady Diana, nel 2002 in seguito alla morte della Regina Madre.

La Regina ha voluto rassicurare il suo popolo, far sentire che lei c’è con tutta la sua forza. Ha incoraggiato i sui sudditi e li ha spronati ad essere forti, così forti che le generazioni che verranno li ammireranno e li ricorderanno per questo.

Regna Elisabetta, dalla scrivania al tubino verde

Un messaggio registrato con tutte le precauzioni del caso quello che è andato in onda domenica sera, proprio mentre il primo ministro Boris Johnson veniva ricoverato in ospedale.

La Regina non ha mostrato esitazioni, ha fatto sfoggio del suo solito aplomb. E come in ogni occasione, anche per il messaggio ai sudditi Elisabetta non ha lasciato nulla al caso.

Dal suo look alla “scenografia” tutto è studiato a tavolino. Scrivania scarna, senza foto a differenza dell’ultima apparizione per il messaggio di auguri natalizio in cui erano in bella mostra le foto di famiglia. Un piano di lavoro semplice, che ospita solo alcuni fogli e un vaso di fiori. Non c’è spazio per altro ma solo per la serietà e il coraggio.

E poi il suo look, anche quello studiato in ogni dettaglio. Non è passato di certo inosservato il suo tubino verde. Il colore che in Inghilterra simboleggia l’armonia e la crescita. Due grandi qualità che non possono venir meno in questo momento di difficoltà nel Paese.

E poi c’è il significato del verde come speranza, un gesto per dare forza e dire a tutti, anche con la comunicazione non verbale “ce la faremo”.