Si cerca di riaprire evitando assembramenti e traffico negli orari di punta: probabili orari scaglionati: il Campidoglio riapre i mercati

Si cerca di riaprire evitando assembramenti e traffico negli orari di punta: probabili orari scaglionati. Il Campidoglio riapre i mercati. Bisogna pensare alle decisioni da prendere per il 13 aprile, termine di scadenza dell’ultimo decreto. Chiaramente tutto dipende dagli andamenti, ecco perchè è il comitato tecnico ad avere un supporto fondamentale in termini di dati, di numeri. Sulla base di questi e sul parere dei tecnici poi il Governo deciderà, assumendosi la responsabilità politica. Questo potrebbe accadere già dopo il vertice, in corso in queste ore. In base a quanto deciderà il Governo, si regolerà anche Roma. Intanto il Comune ha intimato alcuni Municipi restii a riaprire i mercati all’aperto. E’ un primo segnali per i romani. Roma, del resto, è riuscita a gestire bene questa infezione, nonostante il flusso enorme di persone che la attraversavano prima del Lockdown.

Roma, fase 2: le attività commerciali che riaprono

Per quanto riguarda le attività commerciali, la situazione è più complessa. Bisogna muoversi evitando, in ogni caso, gli assembramenti. Intanto il Comune si era opposto la scorsa settimana alla chiusura anticipata dei supermercati. In effetti la riduzione dell’orario può solo stringere la fascia e raccogliere più gente durante l’apertura. Molto più saggio distribuire il flusso su una fascia oraria più ampia.

Dello stesso avviso di Roma, infatti, sono state anche alcune regioni come la Campania. In sintesi, si riaprirà pensando a quelle attività che non creano assembramenti. E’ il criterio principale su cui si baseranno le decisioni prossime.