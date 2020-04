La figlia di Edoardo Vianello, Susanna Vianello, morta nelle scorse ore. Lavorava come speaker a Radio Italia. Il ricordo di Fiorello.

Nelle scorse ore Susanna Vianello è morta. Lei era la figlia del cantautore Edoardo e di Wilma Goich. Apprezzatissima conduttrice radiofonica, lavorava per l’emittente Radio Italia, in particolar modo curando lo spazio dedicato alla musica italiana degli anni ’60. Aveva 50 anni e soltanto poco tempo fa aveva scoperto di avere un tumore. La brutta malattia era sorta appena un mese fa, come fa sapere il cugino Andrea Vianello, a sua volta giornalista e conduttore televisivo.

LEGGI ANCHE –> Stefania Sandrelli | lo sfogo amaro | “Ho perso il lavoro”

Susanna Vianello morta, il ricordo del cugino Andrea e di Fiorello

La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, @susyvianello non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto — Andrea Vianello (@andreavianel) April 7, 2020

Quest’ultimo ha ricordato la compianta Susanna Vianello morta per via di un brutto male, rivolgendole le seguenti parole su Twitter. “La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, Susy Vianello non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto”.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi | il fratello | “È ancora viva ma ha paura di farsi vedere”

La mia amica Susanna@susyvianello è volata via.

🌹Abbiamo riso tantissimo… non ti dimenticherò mai. pic.twitter.com/bNk14m94qV — Rosario Fiorello (@Fiorello) April 7, 2020

Anche Fiorello ha voluto tributarle un sentito omaggio, sempre su Twitter, con bellissime parole ed anche con alcune fotografie che li ritraggono insieme. Lo showman originaria di Catania scrive: “La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo… non ti dimenticherò mai”.