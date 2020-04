Anna Tatangelo, balletto scatenato e sensuale su TikTok – VIDEO

Anna Tatangelo torna a far sognare i suoi followers sui social: il balletto su TikTok e condiviso anche su Instagram fa girare la testa

E’ stato un periodo piuttosto difficile per Anna Tatangelo. La cantante ha interrotto la lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio, insanabili i contrasti che si erano creati nella coppia nonostante i tentativi di venirne a capo. Il forte desiderio di maternità della ciociara non era condiviso dal compagno e così si è arrivati alla rottura definitiva. La quarantena imposta poco dopo non l’ha certo aiutata, rimanere chiusi in casa non è esattamente la cura migliore per mettersi alle spalle la fine di un amore. Ma Anna sembra aver ritrovato il sorriso negli ultimi giorni.

Anna Tatangelo super, il balletto manda tutti in delirio

La prova arriva dal suo profilo Instagram, tornato piuttosto attivo dopo alcune settimane in cui i contenuti postati erano davvero pochi. La cantante sta provando a riprendersi e sta cercando di occupare le giornate come tutti noi dedicandosi a se stessa e regalandosi anche qualche momento di allegria. Come in occasione dell’ultimo post di qualche giorno fa, quando ha condiviso un video già postato su TikTok. Il nuovo social sta diventando la sua passione e lei non si fa pregare a mettersi in gioco. Con un balletto simpatico e divertente, ma anche estremamente sensuale.

Vediamo una Anna letteralmente scatenata, che sta ritrovando la sua gioia di vivere. E come al solito mette in mostra una fisicità prorompente. Alla riapertura, la vedremo sicuramente con una marcia in più.