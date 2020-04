Barbara D’Urso pubblica su Instagram un video inedito con i figli da cui è lontana per l’emergenza coronavirus e commuove il web.

Barbara D’Urso commuove il web pubblicando un video inedito con cui esprime la sofferenza nel non poter abbracciare i suoi due grandi amori, i suoi figli. La conduttrice di Pomeriggio 5 e Non è la D’Urso che continua ad andare in onda ogni giorno, informando il proprio pubblico sull’emergenza coronavirus, nelle scorse ore, su Instagram, si è lasciata andare pubblicando un video che ha emozionato tutti i suoi followers.

Barbara D’Urso e il video inedito con i figli: “torneranno gli abbracci”

Barbara D’Urso è mamma di Giammauro, 34 anni, ed Emanuele, 32 anni che hanno una vita lontana dalla televisione e che la conduttrice rispetta non parlandone quasi mai e proteggendo la loro privacy. In un momento particolare come quello che sta vivendo il mondo in cui una delle mancanze maggiori è il contatto umano, la D’Urso, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui stringe a sè i suoi due figli.

Il breve filmato è accompagnato dal brano di Arisa “L’amore della mia vita” che sottolinea ulteriormente la mancanza che Barbara prova in un momento difficile. Nonostante cerchi di trasmettere positività quando conduce i suoi programmi regalando anche un momento di svago al suo pubblico, nella vita privata, anche la conduttrice, come tutti, sente il peso della difficile situazione contro cui l’Italia combatte da ormai un mese.

Tantissimi i messaggi che i fans hanno scritto a Barbara per dimostrarle il loro affetto in questo particolare momento.

“Grazie Barbara, ci fai un’immensa compagnia ogni giorno”, “Adesso si che ci rendiamo conto di quanto sia importante un abbraccio. Quello vero però, quello sentito, no quello televisivo”, “Non è quello dei tuoi figli ma virtualmente ti abbraccio forte forte e ti ringrazio sempre di esserci col cuore”, scrivono i fans cercando di trasmetterle un po’ del loro amore.