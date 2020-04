Coronavirus, aggiornamento Protezione Civile: i numeri dell’epidemia all’8 aprile – DIRETTA

Angelo Borrelli, oggi mercoledì 8 aprile, ha comunicato l’ultimo aggiornamento in merito ai numeri di decessi, contagiati e guariti da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore.

In conferenza stampa presso la sede della Protezione Civile, il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha reso noto l’aggiornamento sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Borrelli ha comunicato che i casi attualmente positivi sono ad oggi, mercoledì 9 aprile, 95.262 ossia 1.195 in più rispetto a ieri. Quanto alle vittime, si sono registrati 542 decessi nelle ultime 24 ore che portano il bilancio totale a 17.669. Anche il numero dei guariti è salito: 26.491 i soggetti totali, con un incremento di 2.099 rispetto a ieri. Il capo della Protezione Civile ha ribadito l’importanza del rispetto delle misure di contenimento per contrastare la diffusione del virus.

Covid-19 aggiornamento Giulio Gallera del 7 aprile – DIRETTA

L’assessore al Welfare della regione Giulio Gallera ha reso noto in conferenza stampa che nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.089 nuovi casi positivi nella regione che portano il bilancio complessivo a 53.414. Le vittime sono, invece, salite in totale a 9.722, con un incremento di 238 decessi rispetto a ieri.

L’aggiornamento di Angelo Borrelli: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di martedì 7 aprile

In conferenza stampa, il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nella giornata di ieri ha reso noto che i soggetti positivi erano 94.067, facendo registrare l’incremento più basso dallo scorso 10 marzo. Il bilancio delle vittime era salito a 17.127. I guariti ieri avevano raggiunto il totale di 24.392.

Angelo Borrelli, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 lunedì 6 aprile

Angelo Borrelli nella giornata di ieri ha comunicato che ieri i casi positivi erano 93.187. Quanto alle vittime, i decessi registrati erano 16.523. Anche il numero dei guariti ha registrato un incremento: 22.837.

Covid-19, il Ministro della Salute sull’indice di contagio: “Leggermente sotto l’1”

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, è stato ospite della trasmissione Di Martedì in onda su La 7. Intervistato dal padrone di casa, Giovanni Floris, ha fornito una notizia positiva che si affianca a quella dei dati comunicati nella giornata di ieri dalla Protezione Civile in merito alla deflessione della curva epidemica del Covid-19. Il Ministro ha riferito che l’indice di contagio, definito tecnicamente come R0, potrebbe essere sceso sotto l’1.

Covid-19, in Liguria c’è il sì per l’uso di Plaquenil a casa

Dalla regione Liguria arriva l’ok per l’utilizzo dell’idrossiclorochina, meglio nota come Plaquenil, per curare i pazienti affetti da Covid-19 direttamente in casa. Dopo il via libera fornito dall’Agenzia italiana per il farmaco, il medicinale utilizzato per curare la malaria, verrà impiegato anche come cura per il coronavirus. La Regione Liguria, insieme a Alisa e Asl 2, ha quindi concesso l’utilizzo anche al di fuori dei casi previsti.

Covid-19, Remuzzi rassicura: “Zero contagi a fine maggio”

Giuseppe Remuzzi direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri ha fornito un’altra buona notizia. Entro fine maggio è possibile che in Italia i contagi da Covid-19 saranno azzerati, proprio come sta avvenendo a Wuhan. Di questo non vi è certezza, quella del dottor Remuzzi è solo un’ipotesi, ma è lui stesso a precisare che sino ad ora le proiezioni si sono rivelate esatte.

Coronavirus, il vaccino sarà pronto prima del previsto

Ottime notizie sul fronte vaccino anti-Covid-19. Ad annunciarlo i ricercatori della University of Pittsburgh School of Medicine coordinati dall’italiano Andrea Gambotto e da Louis Falo. L’esperimento portato avanti dai ricercatori si chiama PittCoVacc. Si tratta di un di cerotto composto da 400 microaghi i quali non superano lo strato superiore della pelle si sciolgono in pochi minuti. Tale reazione chimica permette di rilasciare l’antigene che crea la risposta immunitaria. Secondo le previsioni fra 1-2 mesi si potrebbe già passare alla fase della sperimentazione clinica. Qualora i risultati dovessero essere quelli sperati, il vaccino potrebbe essere pronto entro 5 mesi a partire da ora.

Covid-19, lo studio: le possibili date per l’inizio della ‘Fase 2’

Sono dati incoraggianti quelli che si stanno registrando negli ultimi giorni, così come le buone notizie. La curva dei contagi ha iniziato a mostrare una significativa deflessione, grazie anche alle misure restrittive imposte dal Governo. In questo clima di positività si stanno iniziando ovviamente a porre punti di domanda su quello che sarà il domani, sulla cosiddetta ‘Fase 2‘. Le prime ipotesi parlano di una possibile riapertura per l’inizio del mese di maggio.

