Il ministro degli Esteri garantisce sostegno e aiuto alle eccellenze del Made in Italy e protezione da parte dello Stato per avviare la ripartenza e uscire dalla crisi da Covid-19

Di Maio mette le mani avanti e avvisa fin da ora che “l’Italia non diventerà l’outlet di altre nazioni come nel 2008”. Il ministro degli Esteri lo ha dichiarato in una intervista al Sole 24 Ore mettendo i puntini sulle i di cosa ne sarà del Paese, a livello economico, alla fine dell’epidemia da Covid-19.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, in Liguria c’è il sì per l’uso di Plaquenil a casa

Assicura protezione per gli asset nazionali strategici senza che ci possa essere una vera invasione degli stranieri sul alcuni settori specifici dell’economia. Mossa questa necessaria per salvaguardare gli imprenditori e le aziende italiane falcidiati in queste settimane dallo stop.

LEGGI ANCHE –> Oltre il Covid-19, l’allarme degli esperti su nuovi virus in arrivo

Tutto questo sarà possibile solo grazie ad un intervento forte dello Stato, avverte Di Maio. Il governo aiuterà la ripartenza per uscire fuori dalla crisi scatenata dal coronavirus e non lascierà soli gli italiani.

Ma sulla ripartenza non si sbilancia molto e spiega, “bisogna essere cauti”, un’azione fondamentale da mantenere in questo momento. Non si può correre ha spiegato il ministro prché se si sbagliano i tempi della fase due “torniamo in lockdown e ricominciamo da capo”.

Covid-19, a Bruxelles nulla di fatto sul pacchetto economico

L’Eurogruppo a Bruxelles che è andato avanti senza sosta dopo oltre 12 ore si è concluso con un nulla di fatto. I colloqui non hanno avuto un esito positivo prché per ora non è stato trovato un accordo sulla risposta economica da dare all’Europa per fronteggiare l’epidemia di Covid-19.

Proprio per questo il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno ha deciso di sospendere la riunione che riprenderà domani.

I ministri degli esteri non riescono a trovare un accordo su quello che viene definito “Il pacchetto economico più ambizioso di sempre”. Si scontano tra chi vorrebbe gli Coronabond, proposti dal Sud e chi il Mes voluto, invece, dai Paesi del Nord.

LEGGI ANCHE —–> Covid-19 Italia, la mappa del contagio regione per regione

Il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni ha fatto sentire la sua voce, questa mattina, poco prima delle sei con un twitter: “Quasi l’alba”. Scetticismo da parte dell’italiano che a quanto pare non si sbagliava. Bisognerà attendere domani per vedere nuovi sviluppi.