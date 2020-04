Covid-19 Italia, la mappa regione per regione: il bilancio all’8 aprile

La Protezione Civile ha diramato gli ultimi dati e la mappa regione per regione dell’epidemia di Covid-19 che ha colpito l’Italia da oltre un mese.

Il trend della curva dell’epidemia da Covid-19 coronavirus in Italia mantiene il dato in discesa degli scorsi giorni. Secondo gli ultimi dati diffusi circa un’ora fa durante la conferenza stampa quotidiana dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, i casi attualmente positivi in Italia sono saliti ad oltre 95.262 mentre i decessi hanno superato i 17mila. L’incremento dei decessi nelle ultime 24 ore è stato di 542, numero più basso rispetto a quello di ieri. Dati che ovviamente fanno ben sperare ed a cui si associa la rincuorante notizia del Ministro della Salute. Roberto Speranza ha, infatti, reso noto che l’indice di contagio, cosiddetto R0 sia sceso leggermente sotto l’1. Le istituzioni ovviamente impongono alla popolazione di non abbassare la guardia proprio adesso al fine di non vanificare tutti gli sforzi compiuti sino ad oggi. Bisogna continuare a rispettare le misure ed i divieti imposti.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: il bilancio al 7 aprile, superati i 17mila decessi nel nostro Paese

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha aggiornato il bilancio dell’epidemia da Covid-19 in Italia nella conferenza stampa delle 18. Secondo i dati resi noti dal commissario della Protezione Civile, i casi risultati positivi in Italia ad oggi sono risultati oltre 139mila. Sale il bilancio dei decessi che ad oggi sono 17.669 con un incremento di 542 nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i soggetti guariti il numero complessivo è di 26.491 vale a dire 2.099 in più rispetto alla giornata di ieri. Questi numeri, nonostante il calo degli ultimi giorni collocano il nostro Paese al primo posto al mondo per numero di decessi, mentre al terzo per numero di casi positivi complessivi solo alle spalle di Stati Uniti e Spagna, dove congiuntamente si è superata la soglia dei 548mila contagi.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, aggiornata a mercoledì 8 aprile.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 53.414 – 9.722 – 15.147;

– Emilia Romagna – 18.234 – 2.234 – 2.890;

– Piemonte – 13.883 – 1.378 – 1.516;

– Veneto – 12.410 – 736 – 1.503;

– Toscana – 6.379 – 392 – 430;

– Liguria – 4.906 – 654 – 1.007;

– Marche – 4.859 – 652 – 645;

– Lazio – 4.266 – 244 – 574;

– Campania – 3.268 – 221 – 188;

–Trento – 2.602 – 255 – 407;

– Puglia – 2.634 – 219 – 177;

– Friuli Venezia Giulia – 2.218 – 169 – 634;

– Sicilia – 2.159 – 133 – 133;

– Bolzano – 1.859 – 179 – 146;

– Abruzzo – 1.835 – 183 – 371;

– Umbria – 1.289 – 50 – 416;

– Sardegna – 975 – 59 – 76;

– Calabria – 859 – 60 – 44;

– Valle d’Aosta – 850 – 102 – 142;

– Basilicata – 297 – 14 – 13;

– Molise – 226 – 13 – 32.

Per quanto riguarda il bilancio nelle regioni, secondo la mappa diffusa dalla Protezione Civile, la Lombardia rimane quella più colpita in Italia.