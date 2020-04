Covid-19, i sondaggi politici in piena emergenza Coronavirus: in calo il Partito Democratico e Italia Viva. Fratelli d’Italia e Lega in rialzo

La politica continua a lavorare e sebbene in questo periodo i partiti dovrebbero essere più compatti e uniti per trovare ottime soluzioni per vincere questa emergenza, non è così, anzi sono sempre di più le discussioni e i contrasti che emergono tra i politici. Intanto secondo l’ultimo sondaggio dell’Istituto Tecnè del 3 aprile risulterebbe confermato il trend registrato anche la settimana scorsa, con i dem in discesa. Giorgia Meloni sembra invece non farsi da parte, in ascesa con il suo partito Fratelli D’Italia.

Covid-19, sondaggi politici: cresce il centro destra

Se per il Partito Democratico l’ultimo sondaggio assomiglia ad una sconfitta, non è così per il Centro destra che invece è in vetta alla classifica. In base all’indagine , nel suo complesso la coalizione considerando solo i tre partiti principali è del 50,3% cioè oltre la soglia della maggioranza assoluta. Secondo le indagini, svolte dall’Istituto Tecnè, si potrebbe alludere ad un ipotetico dualismo tra la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, che ormai non si arrende e giorno dopo giorno cresce. Intanto il Partito Democratico continua a calare, mentre il Movimento 5 Stelle sembrerebbe rimanere stabile. Matteo Renzi con il suo partito Italia Viva non riesce a invertire il trend e continua a scendere in maniera negativa. Allo stesso modo anche Azione e +Europa, che insieme a Renzi potrebbero dar vita a un polo riformatore e progressista.

Dovremo aspettare i risultati dei nuovi sondaggi per poter confermare o meno i dati.