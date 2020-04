Secondo un’indiscrezione di Fabio Santini alla trasmissione Il Processo, il presidente della Juventus Andrea Agnelli starebbe già pensando al post Sarri.

Durante l’emergenza Covid-19, con i campionati fermi, si susseguono le indiscrezioni di mercato in merito a quelle che potranno essere le mosse in entrata ed uscita delle società italiane. Tra queste, la più discussa è quella riguardante la panchina della Juventus ed il futuro del tecnico Maurizio Sarri. In merito ha parlato nei giorni scorsi l’esperto di mercato Fabio Santini a Il Processo, trasmissione in onda su 7Gold.

Calciomercato Juventus, l'esperto Santini: "Mi giunge la notizia che Andrea Agnelli stia pensando già al post Sarri"

L’emergenza coronavirus ha fermato il mondo del calcio che adesso si interroga quando ripartiranno le competizioni e soprattutto se sarà possibile farlo. Le società di Serie A sono ferme da un mese così come all’incirca tutte quelle europee, considerati gli stop della maggior parte dei campionati e delle competizioni continentali. La speranza degli addetti ai lavori è quella di poter riscendere in campo a maggio per concludere i tornei tra giugno e luglio, dato che sono stati già rinviati ufficialmente gli Europei. Da disputare rimangono, per quanto riguarda il nostro campionato, 12 giornate a cui si aggiungono alcuni recuperi della 25° turno, parzialmente rinviato.

Mentre ci si chiede quale possa essere, dunque, il destino della stagione 2019/20 stravolta dall’emergenza, si susseguono le indiscrezioni di mercato in vista del prossimo anno. Su tutte c’è quella riguardante il futuro dell’allenatore della Juventus Maurizio Sarri. L’ex tecnico del Chelsea ha diviso la tifoseria bianconera tra chi apprezza il suo gioco e chi, nonostante i risultati, vorrebbe il divorzio dalla Juventus.

In merito ha parlato ha parlato l’esperto di mercato Fabio Santini durante la trasmissione Il Processo su 7Gold. “Mi sono arrivate -spiega Santini, come riporta la redazione di Virgilio– delle notizie clamorose da Torino su Sarri. Il tecnico, nonostante il primo posto in classifica, sembra sempre più lontano dalla Vecchia Signora. Andrea Agnelli sembrava intenzionato a confermarlo, ma ora mi giunge la notizia che stia pensando già al post Sarri“. Secondo l’esperto di calciomercato nella lista dei desideri della dirigenza bianconera ci sarebbero quattro nomi per il dopo-Sarri: Pochettino, Zidane, Allegri e Pep Guardiola, ma quest’ultimo sembra avere “le maggiori chances di sedere sulla panchina della Juventus“.

Della possibilità di vedere Guardiola a Torino si parla da tempo, prima in seguito al divorzio tra Allegri e la Juventus e successivamente nelle scorse settimane quando la squadra di Sarri ha avuto un calo nei risultati e nel gioco.