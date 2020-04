Una mamma morta di Coronavirus getta nella più totale disperazione la sua famiglia, composta da marito e 5 bimbi. Stava bene, poi il dramma.

Il Covid-19 fa l’ennesima giovane vittima, con una mamma morta a seguito di complicazioni che i medici hanno ricondotto proprio al Coronavirus. Lei si chiamava Shabnum Sadiq ed aveva 39 anni. Era sposata ed aveva dato a suo marito ben 5 figli. Ora per i bambini rimarranno senza una madre. Shabnum era stata in Pakistan – suo Paese d’origine – nel corso degli scorsi giorni. Di ritorno in Inghilterra, dove risiedeva, ha cominciato a manifestare dei sintomi evidenti da Coronavirus. Sintomi divenuti sempre più forti e persistenti, al punto da spingerla famiglia a farla ricoverare in ospedale. Purtroppo la giovane mamma è morta lo scorso 6 aprile, senza che i dottori che l’avevano presa in cura potessero fare qualcosa per salvarla. A Wexham, località dove la 39enne viveva con la sua famiglia, tutta la comunità del posto ora la sta piangendo. Era in salute, poi tutto è precipitato nel giro di pochi giorni.

Mamma morta Coronavirus, in Gran Bretagna la situazione è molto seria

Si era fatta conoscere per via del suo impegno mostrato per migliorare le condizioni di vita di tante famiglie. Infatti la donna aveva ricoperto delle cariche importanti nella vita politica del posto, dandosi da fare in particolare modo per implementare più efficaci metodi nei servizi per l’infanzia e per l’istruzione. Purtroppo questo tragico episodio descrive bene lo stato delle cose in Gran Bretagna con l’attuale emergenza da Coronavirus in corso. Anche il primo ministro inglese, Boris Johnson, ha contratto il Covid-19. Attualmente è ricoverato in ospedale e non può espletare le proprie funzioni di leader politico.

Tanto il Regno Unito quanto altri stati europei e non hanno mostrato un evidente, colpevole ritardo nel fare qualcosa per fronteggiare questa crisi sanitaria. E non hanno seguito l’esempio dell’Italia, che si è mossa appena intuito quanto grave fosse lo stato delle cose.