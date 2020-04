Le grandi catene hanno decretato la chiusura dei punti vendita a Pasqua e l’apertura a Pasquetta con orari differenti

Al tempo della quarantena gli italiani hanno dovuto cambiare le proprie abitudini quotidiane e tra queste anche quelle che riguardano la spesa. Una delle poche occasioni in cui è consentito uscire ma un da farsi che diventa sempre più difficile e snervante. Tra lunghe code, distanze di sicurezza, orari che sono cambiati e la possibilità di trovare alcuni scaffali vuoti.

Nonostante l’emergenza gli italiani non rinunciano a festeggiare Pasqua e Pasquetta e seppur rimanendo a casa e lontano dagli affetti non si può negare un buon pranzo secondo quelle che sono le tradizioni locali.

Ma in questi giorni di festa i supermercati rimarranno aperti? Se lo chiedono in tanti anche per poter utilizzare i buoni spesa introdotti dal Governo Conte e festeggiare almeno a tavola con meno malinconia questa festa fuori dal normale.

Pasqua e Pasquetta, gli orari delle grandi catene

Cosa ne sarà dei supermercati a Pasqua e Pasquetta? Tutte le maggiori catene di supermercati hanno stabilito la chiusura dei loro punti vendita su tutto il territorio nazionale per il giorno di Pasqua. Da Carrefour a Conad, passando per Esselunga, Coop, Lidl e molti altri.

Apertura quasi per tutti, invece, per la giornata di Pasquetta ad eccezione dell’Auchan che ha deciso di rimanere abbassate le serrandedi tutti i sui negozi. anche per il lunedì dopo la Pasqua.

Carrefour seguirà il normale orario di apertura per il lunedì di Pasquetta con servizio continuato dalle 7.30 alle 20.00. Resterà aperta anche l’Esselunga lunedì 13 aprile anche se non è ben chiaro ancora l’orario. Per il momento le disposizioni attive fino a sabato 11 aprile sono quelle di apertura dei punti vendita aperti dalle 7.30 alle 20.00. E’ importante consultare, ad ogni modo, le indicazioni regionali per non sbagliare.

Aperta a Pasquetta anche la Coop che però segue orari diversi in base ai punti vendita. Disponibilità per il lunedì dopo Pasqua arriva anche dalla Bennet che apre i suoi supermercati dalle 8.30 alle 20.

Discorso ben diverso per la Conad, invece, che stabilisce gli orari di apertura dei supermercati in base ai bisogni dei cittadini e delle comunità, rispettando le disposizioni delle autorità competenti. È necessario perciò consultare gli orari di ogni punto vendita in base alla zona nella quale si trova.