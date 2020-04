Si chiama Posso.it, è la nuova piattaforma digitale del benessere, salute e animali. Condividere online il proprio tempo libero

Tutti ne parlano, è pronta e sarà attiva da oggi mercoledì 8 aprile. Posso.it è la nuova piattaforma digitale ideata da One More Pictures e realizzata da Direct2Brain. Tutti potranno mettere a disposizione, gratuitamente, le proprie competenze, abilità, consigli, attività del tempo libero. Altri potranno trovare ricette, consigli, video per attività fisica e tanto ancora. Distanti ma uniti, questo è il motto italiano che dall’inizio dell’emergenza accompagna le giornate degli italiani. Nel piccolo la tecnologia aiuterà a colmare la distanza fisica, in questo momento obbligata, e avvicinerà le persone.

Posso.it, online si può

“In tempi tanto difficili per tutti, ho voluto mettere in pratica un’idea semplice, iniziando io: ho reso disponibile la nostra competenza in campo digitale e produttivo accumulata in anni di esperienza – spiega Manuela Cacciamani, Produttrice di One More Pictures e ideatrice del progetto – Sono profondamente convinta che l’innovazione può migliorare la vita, anche delle persone meno tecnologiche, aiutando a combattere il senso di inutilità e lo sconforto che ogni tanto ci assale tutti”. Si tratta di una vera e propria comunità digitale attiva e positiva, dove poter mettere a disposizione e trovare risorse, una consulenza professionale o semplicemente un sorriso e un conforto.

RAI, RAI CINEMA e RAI COM accompagnano il progetto come media partner, promuovendo il lancio della piattaforma su tutti i canali TV, Radio e web. La colonna sonora della campagna sarà la canzone Posso di Carl Brave e Max Gazzé. A sostenere il progetto artisti, professionisti e sportivi amati dal pubblico.