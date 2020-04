Serie A, nuovo via al campionato: le tre possibili date

Serie A, il campionato studia la possibile ripartenza: ecco le tre possibili date per provare a concludere regolarmente la stagione

“Si inizia a progettare il futuro”, queste le parole di ieri sera del ministro della Salute Roberto Speranza. Un auspicio positivo, per provare a ipotizzare una ripartenza e mettersi alle spalle l’emergenza coronavirus. I tempi per tornare a una vita ‘normale’ saranno ancora lunghi, ma si comincia a pensare alle prime riaperture di alcune attività economiche importanti per il paese. Prova a rimettersi in campo anche il calcio, con la Serie A che attende indicazioni più precise dai medici e dal governo per capire quando e come poter ripartire.

Serie A, ripartenza campionato: deadline a giugno, ecco quando

La ‘Gazzetta dello Sport’ in edicola quest’oggi fa il punto della situazione. I medici sostengono che per tutti gli atleti serviranno nuovi test per garantire l’idoneità sportiva. Le prime ipotesi per la ripresa degli allenamenti portano al 4 maggio, anche se solo nei prossimi giorni si capirà se si tratta di un orizzonte temporale plausibile. Saranno dunque necessarie circa tre settimane di allenamenti, perché i giocatori tornino in piena efficienza fisica.

Così, la data più ottimistica per tornare in campo potrebbe essere il 24 maggio. In alternativa, sul tavolo ci sono le opzioni 31 maggio e l’ultima, il 7 giugno, che al momento viene considerata anche la più probabile. Questo, beninteso, se i segnali incoraggianti sul calo dei contagi dovessero proseguire da qui a qualche settimana.