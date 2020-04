Benedetta Parodi fa una diretta su Instagram e le figlie la ridono davanti ai suoi followers: lei le rimprovera e reagisce così.

Benedetta Parodi, durante la quarantena, sta intrattenendo i suoi fans su Instagram attraverso video, post e dirette con cui insegna a preparare nuovi piatti. Seguitissima sui suoi canali social, la Parodi, in questi giorni, sta coinvolgendo anche le figlie nelle sue dirette. Mentre, però, s’intratteneva con i fans, le figlie hanno riso in diretta scatenando la reazione della madre.

Benedetta Parodi, le figlie ridono durante la diretta social e lei le rimprovera

Oltre ad essere diventata la regina della cucina con i suoi libri sempre vendutissimi e i suoi canali social seguitissimi, Benedetta Parodi è anche una mamma. La sorella di Cristina Parodi, infatti, ha tre figli: Matilde, Eleonora e Diego nati dal suo matrimonio con il giornalista Fabio Caressa. In questi giorni di quarantena, come molti altri personaggi famosi che stanno regalando ai fans video e dirette, la Parodi è sempre molto presente sui social.

Durante una delle tante dirette, dopo aver coinvolto il marito Fabio Caressa nella preparazione di un piatto, la Parodi ha deciso di coinvolgere anche le figlie, ormai adolescenti.

Come si legge sul portale Chenews, mentre mamma Benedetta mostrava ai followers il contenuto di alcuni pacchi regalo ricevuti, le figlie ridevano. Il gesto delle figlie ha infastidito la Parodi che ha detto: “Vorrà dire che da oggi in poi vi cucinate in autonomia, senza infastidire me?”.

Le figlie, però, hanno continuato a ridere e così la Parodi ha invitato le figlie a smetterla altrimenti le avrebbe mostrate in pigiama. Poi ha concluso: “A volte le mie figlie sono proprio.. odiosette!“.

Visualizza questo post su Instagram Nuove assistenti.. ♥️ #smartworking @eleonoracaressa Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 9 Apr 2020 alle ore 12:57 PDT

La scena ha divertito i followers che, in questi giorni, sono ugualmente alle prese con la costante presenza dei figli in casa.