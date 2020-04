Tra le specialità gastronomiche tradizionali spicca il Casatiello Napoletano, apprezzatissimo anche in altre parti d’Italia. È una vera meraviglia.

Il Casatiello Napoletano è una delle bontà più consigliate e diffuse sulle tavole del capoluogo partenopeo e provincia (ma non solo) che possiate trovare nel periodo di Pasqua. Si tratta di un ripieno rustico a base di uova, pecorino e salumi per quanto riguarda la farcitura, e di strutto e lievito di birra per l’impasto. Una pietanza davvero fantastica, da gustare a pranzo o a cena e che spesso riesce a fare da piatto unico tale è la portata di robustezza e di soddisfazione che sa dare. Si tratta senza ombra di dubbio di una di quelle cose da dovere assaggiare almeno una volta nella vita.

LEGGI ANCHE –> Antonino Cannavacciuolo, la ricetta originale della pastiera

Casatiello Napoletano, gli ingredienti richiesti

Ecco a seguire i tempi richiesti, gli ingredienti ed il procedimento per portare a compimento la preparazione di Sua Maestà il Casatiello Napoletano.

LEGGI ANCHE –> Antonino Cannavacciuolo rivela: “La vera ricetta del ragù”

Tempo di preparazione: 50′

Tempo di cottura: 60′

INGREDIENTI Dose per 6-8 persone



600 di farina 00

300 ml di acqua

12 g di lievito di birra

150 g di strutto

400 g di salame tipo napoli

400 g di provolone

70 g di pecorino

4 uova

sale q.b.

pepe q.b.

Il procedimento da seguire