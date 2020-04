Coronavirus, online la guida gratuita per gli infermieri

Coronavirus, la nuova guida gratuita per gli infermieri è online. Indicazioni utili per lavorare con pazienti in terapia intensiva

Il corso di formazione, sulla gestione Covid-19, gratuito per gli infermieri è ora online. “L’esperienza che abbiamo con i pazienti critici in generale e l’esperienza specifica che abbiamo accumulato in queste durissime settimane in Lombardia – ha sottolineato Alberto Zangrillo, Prorettore per le Attività Cliniche Istituzionali dell’Ateneo – sono un patrimonio prezioso che mettiamo a disposizione dei colleghi“. Le lezioni offrono indicazioni operative e immediatamente applicabili sui dispositivi di protezione individuale. Si tratta di conoscere le corrette modalità d’uso: la ventilazione non invasiva, e la gestione dello stress in situazioni di crisi per chi non ha avuto esperienze dirette o continuative nei reparti di terapia intensiva. Inoltre alla fine del corso gli infermieri si accrediteranno 10,4 crediti di Educazione Continua in Medicina.

Coronavirus, il corso di formazione online

L’iniziativa, curata dall’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, è promossa da Generation Italy, fondazione no-profit. Il corso è disponibile sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche ed è diviso in tre moduli per una durata complessiva di otto ore. Il corso è promosso da Generation Italy; dall’Università Vita-Salute San Raffaele e dal Gruppo San Donato, che ne sono responsabili scientifici; da Intesa Sanpaolo, partner di progetto per la produzione e promozione del corso; da Sky Italia, che ha permesso la realizzazione dei video mettendo a disposizione la sua capacità creativa e produttiva; e da FNOPI-Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, partner per l’erogazione del corso e l’accreditamento nazionale.

“Avere personale sanitario preparato – ha affermato Burioni – è fondamentale sia per i pazienti, sia per la sicurezza degli operatori: questa è una battaglia in cui non possiamo cedere”.