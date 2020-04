Covid-19 Italia, la mappa regione per regione: i dati aggiornati al 9 aprile

La Protezione Civile ha reso noti gli ultimi dati, comunicati in conferenza dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, e la mappa regione per regione dell’epidemia di Covid-19 in Italia.

La curva del contagio da Covid-19 in Italia è in una fase di stabilità, ossia di plateau come la definiscono gli esperti. Da giorni non si registrano crescite considerevoli del numero dei soggetti positivi che sembra man mano scendere. Ad oggi, secondo i dati forniti dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa, i soggetti attualmente positivi al coronavirus nel nostro Paese sono 96.877, con un incremento di 1.615 rispetto a ieri. Continuano a salire i decessi, il cui bilancio complessivo ha superato la soglia dei 18mila. Numeri che fanno ben sperare in termini soprattutto sanitari, ma che non devono indurre la popolazione a violare le misure disposte dal Governo il cui termine ultimo è fissato per il prossimo 13 aprile, dopo le festività pasquali.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i dati al 9 aprile, superati i 18mila

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha aggiornato il bilancio dell’epidemia da Covid-19 in Italia ad oggi, giovedì 9 aprile. Secondo i dati del capo della Protezione Civile, il numero dei contagi complessivi dall’inizio dell’emergenza è salito a 143.626, mentre quello dei soggetti attualmente positivi a 96.877, con un incremento di 1.615 nelle ultime 24 ore. Anche il dato di oggi evidenzia come la curva sia in fase discendente. Salgono anche i decessi che hanno superato la soglia dei 18mila: sono ad oggi 18.279, ossia 610 decessi in più rispetto a ieri. Infine Borrelli ha reso noto anche il numero dei pazienti guariti dal virus che sono ad oggi 28.470, 1.979 in più rispetto al bollettino diffuso nella giornata di ieri.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito della Protezione Civile, aggiornata a giovedì 9 aprile.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 54.802 – 10.022 – 15.706;

– Emilia Romagna – 18.677 – 2.316 – 3.103;

– Piemonte – 14.522 – 1.454 – 1.732;

– Veneto – 12.933 – 756 – 1.728;

– Toscana – 6.552 – 408 – 441;

– Liguria – 5.020 – 682 – 1.085;

– Marche – 4.955 – 669 – 885;

– Lazio – 4.429 – 253 – 644;

– Campania – 3.344 – 227 – 244;

– Puglia – 2.716 – 225 – 190;

–Trento – 2.708 – 268 – 462;

– Friuli Venezia Giulia – 2.299 – 171 – 738;

– Sicilia – 2.232 – 138 – 152;

– Abruzzo – 1.931 – 194 – 171;

– Bolzano – 1. 903 – 187 – 401;

– Umbria – 1.298 – 51 – 455;

– Sardegna – 1.026 – 64 – 86;

– Calabria – 874 – 61 – 48;

– Valle d’Aosta – 868 – 105 – 154;

– Basilicata – 303 – 15 – 13;

– Molise – 234 – 13 – 32.

A livello regionale, secondo i dati della Protezione Civile, le più colpite rimangono quelle al Nord, dove l’epidemia ad oggi ha provocato quasi 16mila decessi sugli oltre 18mila complessivi.